Öncelik Kondogbia

Beşiktaş'ta sağ stoper, 6 numara, 10 numara ve sol kanat-forvet arayışları devam ederken menajerlerden de öneriler geliyor. Siyah-beyazlılara son olarak Ajax ile sözleşmesi sona eren Florian Grillitsch tavsiye edildi.Bu mevki için listenin başına yazılan Geoffrey Kondogbia için de Atletico Madrid'le pazarlıklar devam ediyor.Siyah-beyazlılar, ortak bir noktada buluşmanın planlarını yapıyor ancak dün İspanyol basınından kötü bir haber geldi. AS gazetesi, Premier Lig kulübü Wolverhampton'ın Kondogbia ile temasa geçtiğini ve oyuncuyu Atletico Madrid'den istediğini yazdı.MEDIPOL Başakşehir, sözleşmesi biten Caner Erkin'le kontrat uzatılmayacağını ve yolların ayrıldığını duyurdu. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Caner Erkin'in sözleşmesi sona ermiştir. Caner'e kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi. Bilindiği üzere 34 yaşındaki sol bek,