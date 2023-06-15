Öncelik Kondogbia

Siyah-beyazlılar, geçen sezon geçirdiği sakatlıklar nedeniyle Florian Grillitsch’e olumlu yaklaşmadı. Liste başına yazılan Geoffrey Kondogbia için pazarlıklar devam ediyor. Kartal’ın teklif ettiği rakam 2.5 milyon Euro, Atletico Madrid’in istediği ise 5 milyon Euro
Beşiktaş'ta sağ stoper, 6 numara, 10 numara ve sol kanat-forvet arayışları devam ederken menajerlerden de öneriler geliyor. Siyah-beyazlılara son olarak Ajax ile sözleşmesi sona eren Florian Grillitsch tavsiye edildi. Ancak geçtiğimizsezon sakatlıkların etkisiylefazla forma şansı bulamayanAvusturyalı ön liberoyaBeşiktaş'ın ilk etapta olumluyaklaşmadığı ve şimdilik bu transferidüşünmediği öğrenildi.
WOLVERHAMPTON DA DEVREYE GİRDİ
Bu mevki için listenin başına yazılan Geoffrey Kondogbia için de Atletico Madrid'le pazarlıklar devam ediyor. Kartal,İspanyollara 2.5 milyonEuro ve bonus teklifiyaparken Atletico cephesi5 milyon Euro istedi. Siyah-beyazlılar, ortak bir noktada buluşmanın planlarını yapıyor ancak dün İspanyol basınından kötü bir haber geldi. AS gazetesi, Premier Lig kulübü Wolverhampton'ın Kondogbia ile temasa geçtiğini ve oyuncuyu Atletico Madrid'den istediğini yazdı.
FORMAYI FIRLATTI, KONTRATI UZATILMADI
MEDIPOL Başakşehir, sözleşmesi biten Caner Erkin'le kontrat uzatılmayacağını ve yolların ayrıldığını duyurdu. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Caner Erkin'in sözleşmesi sona ermiştir. Caner'e kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi. Bilindiği üzere 34 yaşındaki sol bek, Türkiye Kupası finalindeFenerbahçe'ye karşı takımı 2-0gerideyken 34. dakikada oyundan alınıncaçok sinirlenmiş ve formasınıçıkarıp yedek kulübesine fırlatmıştı.