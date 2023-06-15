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Giriş Tarihi: 15.6.2023

Öncelik Kondogbia

Ogün ŞAHİNOĞLU
Öncelik Kondogbia

Siyah-beyazlılar, geçen sezon geçirdiği sakatlıklar nedeniyle Florian Grillitsch’e olumlu yaklaşmadı. Liste başına yazılan Geoffrey Kondogbia için pazarlıklar devam ediyor. Kartal’ın teklif ettiği rakam 2.5 milyon Euro, Atletico Madrid’in istediği ise 5 milyon Euro

Beşiktaş'ta sağ stoper, 6 numara, 10 numara ve sol kanat-forvet arayışları devam ederken menajerlerden de öneriler geliyor. Siyah-beyazlılara son olarak Ajax ile sözleşmesi sona eren Florian Grillitsch tavsiye edildi. Ancak geçtiğimiz sezon sakatlıkların etkisiyle fazla forma şansı bulamayan Avusturyalı ön liberoya Beşiktaş'ın ilk etapta olumlu yaklaşmadığı ve şimdilik bu transferi düşünmediği öğrenildi.

WOLVERHAMPTON DA DEVREYE GİRDİ
Bu mevki için listenin başına yazılan Geoffrey Kondogbia için de Atletico Madrid'le pazarlıklar devam ediyor. Kartal, İspanyollara 2.5 milyon Euro ve bonus teklifi yaparken Atletico cephesi 5 milyon Euro istedi. Siyah-beyazlılar, ortak bir noktada buluşmanın planlarını yapıyor ancak dün İspanyol basınından kötü bir haber geldi. AS gazetesi, Premier Lig kulübü Wolverhampton'ın Kondogbia ile temasa geçtiğini ve oyuncuyu Atletico Madrid'den istediğini yazdı.

FORMAYI FIRLATTI, KONTRATI UZATILMADI
MEDIPOL Başakşehir, sözleşmesi biten Caner Erkin'le kontrat uzatılmayacağını ve yolların ayrıldığını duyurdu. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Caner Erkin'in sözleşmesi sona ermiştir. Caner'e kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi. Bilindiği üzere 34 yaşındaki sol bek, Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'ye karşı takımı 2-0 gerideyken 34. dakikada oyundan alınınca çok sinirlenmiş ve formasını çıkarıp yedek kulübesine fırlatmıştı.

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Öncelik Kondogbia
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