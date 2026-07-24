Önemli isimler gelecek

Dolmabahçe'deki ilk maçından zaferle ayrılan teknik direktör İtaliano, taraftarla beraber çok pozitif bir gece geçirdiklerini belirtti. 48 yaşındaki çalıştırıcı şunları söyledi: "Atmosfer gerçekten çok iyiydi. Bu stadyumda oynamak oyuncuları itiyor, müthiş bir his veriyor. Oyunculara, 'keşke ben oynayabilsem' dedim. Maça iyi başladık. İkinci yarıda daha fazla kapandılar ama çok fazla gol şansı yakaladık. Bir şansları vardı. Alex'in çok iyi bir kurtarışı oldu. 10 kişi rakibe karşı oynadık, daha iyi oynayabilirdik. Şu anda en yüksek seviyemizde değiliz. 20 gündürçalışıyoruz, bu yüzden bana umut veriyor. Fiziksel olarak da daha iyi olacağız. Bazı önemli bölgelere önemli arkadaşlar gelecek. O zaman gerçek Beşiktaş'ı göreceğiz."



ÇILGIN BİR HOCA!

İlk maçında kalede güven veren Nübel, takım olarak iyi savunma yaptıklarını söylerken İtalyan hocaya da övgüler yağdırdı. Alman file bekçisi, "Sadece bir pozisyon verdik. Ben de önemli bir kurtarışa imza attım. Hocamız yüzde yüz hep sahada ve oyunun içinde. Bizi itiyor sürekli. Hocamızın çılgın olduğunu söyleyebilirim. Kenardaki motivasyonu, sürekli sahada olması bize çok yardımcı oluyor" dedi.



TARAFTAR ÖZLEMİŞ!

Beşiktaş, Midtjylland maçıyla yaklaşık 2,5 ay sonra evinde taraftarının önünde mücadele ederken siyah-beyazlılar sezonun ilk resmi maçında stadı doldurdu. Taraftarlar, teknik direktör İtaliano ve futbolculara tezahüratlarla büyük destek verdi. İtalyan hoca için pankart açılırken "Yeni Yuvana Hoş geldin" denildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör