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Giriş Tarihi: 12.09.2026

Orkun’a mesaj verdi

Ogün ŞAHİNOĞLU
Orkun’a mesaj verdi
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Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano, maçtan sonra olumlu ifadeler kullandı. "Bu takımın çok daha fazla gelişebileceğini düşünüyorum" diyen tecrübeli hoca, "Bu şekilde devam ederse mutlu anları birlikte yaşayabiliriz" yorumunu yaptı. Orkun Kökçü'nün sarı kart görmesini de değerlendiren İtaliano, "Ben de futbolcuyken çok kırmızı kart gördüm. Görmemem gereken kartlar da gördüm. Umarım Orkun da benim hatalarımı yapmaz. Bazı maçlarda kontrolünüzü kaybedebiliyorsunuz. Modern futbolda bir oyuncunun eksikliği sahada çok fazla hissediliyor. Orkun akıllı birisi, ne yapması gerektiğini biliyor" diye konuştu. Orkun bu sezon iki sarı kart gördü.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#BEŞİKTAŞ #VİNCENZO İTALİANO #ORKUN KÖKÇÜ

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Orkun’a mesaj verdi
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