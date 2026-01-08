Orkun’dan mesaj var: Salih’i bekliyorum!

Beşiktaş'ın orta saha takviyesi için ilk hedeflerinden biri olan ve Borussia Dortmund ile kontratında son 6 aya giren Salih Özcan'ın transferi ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Siyah-beyazlı ekibin kaptanı Orkun Kökçü, milli takımda birlikte oynadığı yıldız oyuncu ile sürekli temasta olduğunu belirterek, "Salih Özcan ile hep konuşuyorum. Ona Beşiktaş'ı anlattım. O da bana Dortmund'u anlattı. Ben de bekliyorum" ifadelerini kullandı. Bu arada Beşiktaş'ta şu ana kadar gol atamamanın kendisini üzdüğünü söyleyen Orkun, "Ben 8 numarayım. Defanstan oyun kurmayı ve gol atmayı seviyorum. Çok beceremedik şu ana kadar ama olacak" dedi.