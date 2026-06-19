Orta sahada Sow başlasın

Takımın başına Vincenzo İtaliano'yu getiren Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor. Orta sahayı güçlendirmek isteyen siyah-beyazlı takım için bir iddia gündeme geldi. İspanyol basınından Ficherio'nun haberine göre; Beşiktaş, Sevilla forması giyen Djibril Sow'a resmi teklif yaptı. İsviçreli orta saha için 5 milyon Euro'yu aşan sabit ödeme ve bonuslarla birlikte 7 milyon Euro'ya ulaşabilecek bir öneri sunuldu. Maaş limiti nedeniyle oyuncu satışı yapmak zorunda olan Sevilla'nın bonusların tamamını garanti ödemeye çevirmek istediği belirtildi. Teknik direktör Luis Garcia Plaza'nın takımda kalmasını arzu ettiği 29 yaşındaki Sow'un, transferde son kararı kendisinin vereceği, Sevilla'nın ise sürecin temmuz ayındaki sağlık kontrolleri başlamadan önce netleşmesini istediği aktarıldı.

GÖKHAN SAZDAĞI AYRILIYOR

Beşiktaş'ta yeni sezonun kadro planlaması şekillenmeye başladı. Teknik direktör Italiano, Gökhan Sazdağı'yı yeni sezonda kadroda düşünmüyor. Süper Lig'den 3 takımın ilgilendiği 31 yaşındaki deneyimli sağ beke gelecek tekliflerde ayrılık için kolaylık sağlanacak. Gökhan, Beşiktaş'ta geride kalan sezonda 18 maçta süre buldu ve skor katkısı yapamadı.