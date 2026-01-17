Oyuncular tamam sorun kulüpler!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Adalı'dan önemli satırbaşları şöyle:

ARTIK tünelin ucundaki ışık göründü. Kimse rakiplerimizin bu transferleri televizyon ve forma gelirleri ile yaptığını zannetmesin. Dikilitaş projesi ile mali yapıyı düzelteceğiz. Daha sonra bir proje daha oluşturup, transfere kaynak sağlayacağız. Biz onlardan 4-5 yıl geride başladık ama önlerine geçeceğiz. Camiamızın içi rahat olsun.

İLK önce tüzüğü değiştireceğiz ve faizli borçları ödeyeceğiz. Ondan sonra isteyen varsa koyarız sandığı seçim yaparız. Seçimden korkmam.

TRANSFERLERİN gecikmesinin nedenleri arasında mali sebepler yok. Sadece ara dönemde transfer yapmak zor ve maliyetli. Tahminen önümüzdeki hafta sonuç alırız.

HOCANIN forvet isteği bulunmuyor. Sol bek, stoper ve emin olduğumuz bir 6 numara bakıyoruz.

JÖRGENSEN, Beşiktaş'ı istiyor, sıkıntı kulübünün kiralama limitinin dolu olması. Belki en son takıma katılacak isimlerden biri.

NUNO Tavares konusunda oyuncuyla ilgili bir problem bulunmuyor. Kulübüyle görüşüyoruz.

AGBADOU ile ilgili de bir sıkıntı yok. Kulübü 'evet' dediği gün takıma katılır.

SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ



ABRAHAM için Aston Villa'dan resmi sayılabilecek bir teklif aldık. Kendisine İngiltere'den başka bir teklif daha var. Onu satmak gibi bir planımız bulunmuyor.

HER ne kadar konuşmak istemesem de Rafa Silva gidecekler listesinde. İstediğimiz teklif gelirse gider, yoksa kalır ve Beşiktaş'ın futbolcusu olarak hayatına devam eder. Rafa'nın maaşını ödeyeceğimiz para bizim için önemli değil.

DEMİR Ege'ye teklif geldi, görüşüyoruz. Kendisi de gitmek istiyor.