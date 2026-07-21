Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Panzer’e göz dikti
Giriş Tarihi: 21.07.2026

Panzer’e göz dikti

Transferde büyük oynayan Beşiktaş, Bayern Münih’in 31 yaşındaki Alman yıldızı Leon Goretzka için de hamle yapmaya hazırlanıyor

Panzer’e göz dikti
  • ABONE OL
Beşiktaş, Bayern Münih ile sözleşmesi biten ve boşta bulunan Leon Goretzka için bir yoklama yapmaya hazırlanıyor. Siyahbeyazlılar, orta saha transferi planlarında alternatifli bir liste üzerinde çalışırken, 31 yaşındaki futbolcuyu da gündemine aldı. Yıldız ismin temsilcileriyle iletişime geçip isteklerini sorgulayan Beşiktaş, şartların uygun olması halinde masaya oturmayı planlıyor. Ancak Goretzka ile Avrupa'dan ciddi takımların ilgilendiği ve kolay bir süreç olmadığı aktarıldı. Alman orta sahanın adı İtalya'dan Milan ve İngiltere'den Liverpool takımları için de geçiyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Panzer’e göz dikti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA