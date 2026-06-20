Panzer’e onay çıktı

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren ve kaleci transferine öncelik veren Beşiktaş, Bayern Münih'in sözleşmeli oyuncusu Alexander Nübel'i gözüne kestirmiş durumda. Almanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alan tecrübeli file bekçisinin temsilcisinin 10 Haziran'da İstanbul'a gelerek siyah-beyazlı yetkililerle görüştüğü ortaya çıkarken, kulübüyle temasların hızlandığı öğrenildi. Futbol koordinatörü Eduard Graf'ın bizzat yürüttüğü görüşmelerde Alman devinin, 10 milyon Euro'nun altına inmeye yanaşmadığı belirtildi. Ancak Beşiktaş cephesinin pazarlıklarla rakamı aşağı çekmeyi hedeflediği kaydedildi.

İTALİANO TRANSFERE ONAY VERDİ

Tatilde de kadro planlaması üzerine çalışan teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun da onay verdiği Alman eldiven, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Stuttgart'ta geçirdi ve 49 maçta forma giydi. Bu mücadelelerin 14'ünde gol yemeyen 29 yaşındaki kaleci, 70 kez ise ağlarını düşürdü. Milli Takım'da 3 defa görev yapan Alexander Nübel'in, Bayern Münih ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Alman basınına da yansıyan haberlerde Beşiktaş'ın transferde çok ısrarcı olduğu öğrenildi.



ACUN ILICALI, ERSİN'İ PREMİER LİG'E GÖTÜRÜYOR!

SİYAH-BEYAZLI kulüpte sözleşmesi bu ay sona erecek olan Ersin Destanoğlu ile ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve yeni sezonda Premier Lig'de mücadele edecek olan Hull City, tecrübeli file bekçisine teklif yaptı. 25 yaşındaki kalecinin düşünmek için zaman istediği ve kısa süre içinde cevabını vereceği belirtildi. Beşiktaş altyapısından yetişen ve 2018-19 sezonundan itibaren A Takım'da forma giymeye başlayan Ersin, geçtiğimiz sezon 32 maçta görev yaptı.