Paramdan vazgeçmem!

Beşiktaş'ın yazın 500 bin Euro bonservisle Milan'dan kadrosuna kattığı ama büyük hayal kırıklığı yaratan futbolcusuSiyah-beyazlı yönetim, bu sezon takıma fayda sağlayamayan ve hiçbir teknik adam tarafından tercih edilmeyen Hırvat kanat oyuncusunu göndermek istiyor.23 maçta 691 dakika sahada kalıp 1 gol-5 asistlik performans veren1 sene daha kontratı olan Hırvat oyuncunun yıllık 2.5 milyon Euro kazancından vazgeçmek gibi bir düşüncede olmadığı kaydedildi. Rebic, aldığı yıllık ücreti karşılayacak kulübün çıkmaması nedeniyle gelecek sezon da kalma planları yapıyor.Beşiktaş, Rebic'i gönderebilirse yeni sezonda hem yabancı kontenjanında yer işgal etmesini engelleyecek hem de kasada rahatlama sağlayacak.Hırvat futbolcu, bu sezon Beşiktaş'ta 2 kez sakatlanırken 1 defa da gıda zehirlenmesi yaşadı.30 yaşındaki futbolcu, 2013-14'ten bu yana oynadığı bütün sezonlarda en az 1 kez sakatlık geçirdi.Bu sezon takımının oynadığı 45 maçın sadece 7'sinde ilk 11'de tercih edildi.Rebic'ten Milan'ın 2 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan %20 pay hakkı bulunuyor.Bu sezon sahada kaldığı 23 karşılaşmanın hiçbirinde 90 dakikayı tamamlayamadı.BİR süredir sakatlığı bulunan Salih Uçan, sonunda geri döndü. Tecrübeli orta saha takımla birlikte çalışmalara başlarken, Türkiye Kupası'nda oynanacak Ankaragücü maçına kadar hazır hâle gelecek. Son olarak deplasmanda 2-0 kazanılan İstanbulspor müsabakasında forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, ardından 5 lig maçında görev alamamıştı. Sakatlığını atlatmadan oynayan ve sorun yaşayan Salih, bu kez 1.5 aylık tedavisinin ardından yeşil sahalara ayak bastı.