Parçaladı!

GENÇLIK ATEŞI İLHAN FAKILI

İLK 11'de görev yapan İlhan Fakılı, forma şansını iyi kullandı. Marsilya önünde ağları sarsan 20 yaşındaki sol kanat, Beşiktaş'ta gol sayısını 3'e yükseltti. İlhan (20 yaş 240 gün), siyah-beyazlı formayla Kasım 2024'ten (Semih Kılıçsoy vs Malmö; 19 yaş 83 gün) bu yana Avrupa kupası golü atan en genç oyuncu oldu. Yetenekli futbolcu, takım arkadaşları ile gurur duyduğunu söyledi.

KAPTANDAN 3 DAKİKADA 2 ASİST

KARTAL'IN maestrosu Orkun Kökçü, 3 dakika içerisinde 2 asist yaptı. Ayak parmağı çatlak olmasına rağmen sahaya çıkan kaptan, Cerny ve Murillo'ya asistlerini yaptı. Bu sezon 5'inci asistine imza atan Orkun'un 3 de golü var. Beşiktaş'taki asist sayısını ise 13'e çıkardı.





NE YAPTIN OLAİTAN!

Beşiktaş adına maçın kilit isimlerinden biri Olaitan oldu. Beninli oyuncunun 2 asisti beğeni toplarken mücadelesi de ayakta alkışlandı. Olaitan, bu sezon 6 kez gol pası vermeyi başardı.

VİNCENZO MONTELLA ÜÇ OYUNCUNUN PEŞİNDE

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, mücadeleyi tribünden yardımcısı Daniele Russo ile birlikte takip etti. Montella, geçtiğimiz gün ise vatandaşı İtaliano'yu arayarak bazı oyuncular hakkında bilgi aldı. A Milli Takım kadrosunu açıklamadan önce Montella; Rıdvan Yılmaz, İlhan Fakılı ve Emirhan Topçu'nun durumlarına dair bilgi aldı.

ADALI: SOKAKLARA ÇIKMA ZAMANI

GÖRKEMLI galibiyetin ardından bir açıklama yayınlayan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaşımızla gurur duyduk. Beşiktaşlı büyüklerim, kardeşlerim, çocuklarım şimdi sokaklara şanlı formamızla çıkma zamanı! Şimdi daha yüksek sesle; Hep kol kola, Bir gün değil, Her gün Beşiktaş!"

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör