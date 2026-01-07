Paulista ayrıldı!

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Gabriel Paulista, siyah-beyazlılara veda etti. 35 yaşındaki futbolcu, Antalya kampından yönetimin bilgisi dahilinde ayrılarak ülkesine gitti. Deneyimli stoper ile Brezilya'dan üç kulüp ilgileniyor. Beşiktaş'tan ayrıldığı için gözyaşlarını tutamayan Paulista, yaptığı açıklamada "Bir süre önce annemde bir hastalık olduğunu öğrendik. Tedavi arayışındayız ama bu neredeyse hiç tedavisi olmayan bir hastalık. Vücudunun her tarafı felç oldu. Bu yüzden elimden gelenin en iyisini veremiyordum. Ailemden uzak olmak çok zor. Annem uzun süredir acı çekiyor" dedi.