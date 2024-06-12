Paulista bitti Savic sırada

Siyah-beyazlılar, yaz döneminde ilk transferini bitirdi. Ocak ayında da kadroya dahil edilmek istenen ancak Valencia'dan ayrılarak Atletico Madrid'in yolunu tutan Gabriel Paulista, bu kez istekli davrandı ve Beşiktaş'ın teklifini kabul etti. Başkan Hasan Arat'ın da onay vermesinin ardından Brezilyalı stoperin uçağı ayarlandı.Paulista, sezon başına 2.5 milyon Euro garanti ücret ve 500 bin Euro da imza parası alacak.Savunmada ciddi değişime gitmeyi planlayan siyah-beyazlıların bir diğer stoper hamlesi ise Stefan Savic… Bir süredir devam eden görüşmelerde ilk olarak 4 milyon Euro ücret isteyen Karadağlı oyuncunun menajeri Zarko Pelicic, sonrasında Suudi Arabistan'dan teklif aldıklarını belirterek rakamı 5-6 milyon Euro bandına çekmişti.Taraflar arasında görüşmelerin hızlandığı ve anlaşmanın çok yakın olduğu öğrenildi.BEŞİKTAŞ'TA danışmanlık görevine getirilen Brad Friedel, İstanbul'a gelerek çalışmalara start verdi. Yönetici Kaan Şakul ile öncelikle gönderilecek oyuncular üzerine mesai harcayan Friedel, listedeki isimler için takım arayışlarına başladı. Bu arada Chamberlain ve Amartey'e İngiltere'den teklifler olduğu belirtilirken, Masuaku da Fransa'da görüşmeler yapıyor. Hasic, Montero ve Rosier'in takım bulması isteniyor. Bu arada Gedson Fernandes'e Suudi Arabistan'dan ilgi var