Paulista: Savaşmak zorundayız

BEŞİKTAŞ'IN yeni transferlerinden Gabriel Paulista, kendisinden beklentilerin farkında olduğunu ve her maça kalitesini göstermek için çıkacağını söyledi. 33 yaşındaki tecrübeli savunmacı, "Beşiktaş, şampiyonluk için mücadele etmesi ve kazanması gereken bir takım.Ligi, kupayı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını kazanmak için savaşmak zorundayız" değerlendirmesinde bulundu. Beşiktaş'ta yeni bir hikâye yazmak istediğini vurgulayan Paulista, "Taraftarlar asla sahada isteğini kaybeden oyuncu göremeyecekler. Ben kendi alanını, kendi bölgesini korumak için savaşmayı öğrendim" diye konuştu.