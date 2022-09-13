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Giriş Tarihi: 13.9.2022

Penaltı isyanı

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Penaltı isyanı

13. dakikada Duarte’nin eline gelen top için önce oyuncular sonra tüm camia ayaklandı

Maçın 13. dakikasında Beşiktaş penaltı beklerken devam kararı çıktı. Ceza sahası içinde Başakşehir'den Duarte yerde kalırken eline gelen top sonrası siyah-beyazlılar hakeme koşup penaltı istedi. Halil Umut Meler, VAR kararını beklerken Özgüç Türkalp'in başında bulunduğu VAR'dan da devam kararı geldi. Beşiktaşlı oyuncular isyan etti. Sosyal medyada ise taraftarın büyük tepkisi vardı.

'MELER'İN, BEŞİKTAŞ'LA SORUNU VAR'
BEŞIKTAŞ İkinci Başkanı Engin Baltacı, maçtan sonra hakem kararlarını eleştirdi: "Taraftarımız bütün tahriklere rağmen ne küfür etti ne de sahaya bir şey attı. Hakemlerin Beşiktaş'a karşı art niyeti var gibi hissediyoruz. Hakemin iki takımın hocasına karşı yaklaşımını takdirinize bırakıyorum. Kimseyi hedef göstermiyoruz. Herkes için adalet istiyoruz. Halil Umut Meler'in Beşiktaş'ın teknik adamlarıyla sorunu var. Bu gerilim oyunlarını sahada bozacağız. Biz şampiyon olacağız. Buna inanıyoruz ve camiamızın da inanmasını istiyoruz."

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