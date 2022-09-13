Penaltı isyanı

açın 13. dakikasında Beşiktaş penaltı beklerken devam kararı çıktı. Ceza sahası içinde Başakşehir'den Duarte yerde kalırken eline gelen top sonrası siyah-beyazlılar hakeme koşup penaltı istedi. Halil Umut Meler, VAR kararını beklerken Özgüç Türkalp'in başında bulunduğu VAR'dan da devam kararı geldi.BEŞIKTAŞ İkinci Başkanı Engin Baltacı, maçtan sonra hakem kararlarını eleştirdi: "Taraftarımız bütün tahriklere rağmen ne küfür etti ne de sahaya bir şey attı. Hakemlerin Beşiktaş'a karşı art niyeti var gibi hissediyoruz. Hakemin iki takımın hocasına karşı yaklaşımını takdirinize bırakıyorum. Kimseyi hedef göstermiyoruz. Herkes için adalet istiyoruz.Buna inanıyoruz ve camiamızın da inanmasını istiyoruz."