Piton saldırısı!

Bir an önce sol bek transferini çözmek isteyen Beşiktaş, Jaouen Hadjam konusunda ilerleme kaydedemedi. Young Boys, 8 milyon Euro bonservis bedelinden geri adım atmazken 22 yaşındaki oyuncunun Afrika Kupası'nda sakatlanması üzerine siyah-beyazlılar B planını devreye soktu. Daha önce Lucas Piton'un kulübü Vasca da Gama'ya 25 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiklerini ileten ve taleplerini soran Kartal, "7.5 milyon Euro" cevabını almıştı.

DİZİNDEN SAKATLIĞI VAR

Brezilya asıllı İtalyan futbolcu için yeniden harekete geçen siyah-beyazlılar, rakamı 5-6 milyon Euro bandına çekmeye çalışıyor. Pazarlıkların devam ettiği ve temasların hız kazandığı belirtildi. 1 ay önce dizinden sakatlık yaşayan Lucas Piton'un, 2 hafta içerisinde oynamaya hazır hale gelmesi bekleniyor. Corinthians altyapısından yetişen ve 2023'te Vasco da Gama'ya 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan tecrübeli oyuncunun 31 Aralık 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.



KEHRER 10 MİLYON EURO

STOPER transferinde Emmanuel Agbadou'da istediği sonucu alamayan Beşiktaş, Thilo Kehrer'in kulübü Monaco ile temasa geçti. Siyah-beyazlılar, kiralama teklifi sunarken Fransız ekibi 2024 yazında 11 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı futbolcu için 10 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. Taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Bu sezon 18 maça çıkan Kehrer, 1436 dakika sahada kaldı.

RAFA İÇİN TEKLİF BEKLENİYOR

BEŞİKTAŞ'TA Antalya kampına katılan Rafa Silva'nın ayrılık düşüncesini sürdürdüğü ve menajeri aracılığı ile bazı takımlarla görüşme halinde olduğu iddia edildi. Siyah-beyazlılar ise Rafa'yı göndermek için iyi bir teklif gelmesini bekliyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, tecrübeli futbolcuyu 15 milyon Euro'dan aşağı bir rakama vermeyi düşünmediklerini açıklamıştı. Oyuncu ise bedelsiz ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

SEMİH, CAGLIARI'YE PAHALI GELDİ

CAGLIARI Başkanı Tommaso Giulini, Semih Kılıçsoy hakkında açıklamalarda bulundu. Giulini, "Satın alma opsiyonu Caglliari standartlarına göre oldukça yüksek. Beşiktaş, Semih'in bonservisini tutmak istedi, Montella da onu mili takım için takip ediyor. Bizim için önemli bir oyuncu olabilir" dedi. Siyah-beyazlılar, Semih'i 1 milyon Euro kiralama ve 12 milyon Euro artı 2 milyon Euro bonus içeren satın alma opsiyonuyla İtalyan ekibine kiralamıştı.