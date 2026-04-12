Portekizli eğitmenleri hangi mahkemeye verelim!

Beşiktaş Kulübü'nde 2026 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı yapılırken başkan Serdal Adalı konuşmasında futbolu yönetenleri hedef aldı: "Hakem atamalarına ve kararlarına karşı hiçbir yaptırım uygulamayan bir federasyon, onun güdümündeki liyakatsiz kurullar ve VAR sistemi, adına eğitmen denilen tiyatrocular ve futbolu bilmeyen hakemler, daha kötüsü belki de sahaya talimat alarak çıkanlar, yıllardır kendi kafalarına göre bir lig dizayn ediyor ve Beşiktaş'ı yarışın dışında bırakıyor. Yayıncı kuruluş, büyük bir algı yürütme çabası içinde. Lehimize verilmesi gereken pozisyonlar yayınlanmazken, aleyhimize olanlar anında ekrana veriliyor..."

MHK BAŞKANI'NA KATLANIYORSUNUZ

"Hakem hatalarını bir yere kadar anlayabilirim ama VAR'daki hatayı affetmem" diyen Federasyon Başkanı'na sesleniyorum. Bizim maçlarımızın neredeyse tamamında yapılan bu hatalar, siz o hataları affettiğiniz için, görevdeki MHK Başkanı'na hâlâ katlandığınız için oldu. Dünya Kupası'nda 198. sıradaki Somali'den, Moritanya'dan, Gabon'dan hakem var. Ama ne yazık ki 86 milyon nüfuslu büyük Türkiye Cumhuriyeti'nden yok. Demek ki Portekizli eğitmenleriniz de işlerinde çok iyi değillermiş. Televizyonlarda bizlere dava açmaktan bahsediyorlardı. Şimdi biz, ülke futboluna yaşattıkları itibar kaybından dolayı onları hangi mahkemeye verelim!"





DÜZEN DEĞİŞMEDİKÇE KALICI BAŞARI HAYAL

"Biz buraya en önemli oyuncuları da getirsek, Türk futbolunun maalesef hali ortada. Yıllardır süregelen bu düzen değişmedikçe, kalıcı başarı beklemek hayalcilik" diyen Başkan Adalı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Harcadığımız emeğin, yatırımlarımızın, sahada oynanan oyunun karşılığını bulamaması, TFF'nin yaptığı tercihlerdir. Beşiktaş'ın emeğine göz diken kim varsa biz de onun karşısındayız. Siz bu yaptıklarınızla Türkiye'nin büyük, en köklü camiasını da karşınıza aldınız."





72 MİLYON EURO GELİR ELDE ETTİK

"Şu an futbol takımımızda sportif olarak istediğimiz yerde değiliz ancak takımda bir ışık görüyoruz. Yıllar sonra maçları heyecanla bekliyoruz. Geldiğimiz günden beri 72 milyon Euro bonservis geliri elde ettik. Bunu yaparken takımın yaş ortalamasını 26'ya düşürdük ve kulübümüze büyük maliyet getiren oyuncularla yollarımızı ayırdık. Günü kurtarmak için değil Beşiktaş'ın geleceğini kurtarmak için hareket ettik. Camiamıza açıklayamayacağımız hiçbir işe imza atmayız."



BORÇ 24.3 MİLYAR LİRAYA YÜKSELDİ

Siyah-beyazlı kulübün divan kurulu toplantısında konuşan denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, mali konularda üyeleri bilgilendirdi. Şentürk, Beşiktaş'ın 30 Kasım 2025 tarihi itibarıyla 24 milyar 362 milyon 49 bin 178 lira borcu olduğunu kaydetti. Beşiktaş Kulübü'nün 31 Ağustos 2025 tarihi itibariyle borcu, 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 lira olarak açıklanmıştı.