Q7 etkisi bırakacağım

Siyah-beyazlıların yeni transferlerinden Rafa Silva, vatandaşı gibi Beşiktaş'ta efsane olmak istediğini dile getirdi. Tecrübeli futbolcu, "Quaresma'yı çok iyi tanıyorum, harika bir oyuncu.Çok önemli işler yaptı burada. Yabancı oyuncuların bu şekilde efsane olabileceklerini gösteriyor bu durum. O farklı, ben farklı bir oyuncuyum ama ben de onun gibi etki bırakmak istiyorum" diye konuştu. Kişisel hedeflerini başaracağından şüphesi olmadığını vurgulayan Rafa Silva, "Tek isteğim ve şu anki amacım Beşiktaş'ın başarılı olması. Takımın kupalar kazanması için elimden geleni yapacağım. Ben ve arkadaşlarım taraftarları mutlu etmek adına çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.Gabriel Paulista ve Rafa Silva'nın ardından bir yıldızı daha kadrosuna katmak zere. Siyahbeyazlı kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel, Ciro İmmobile'nin transferini bitirmek için İtalya'ya gitti. Yücel, Çizme'de Lazio'nun yetkilileriyle pazarlık masasına otururken Beşiktaş'ın 3 milyon Euro karşılığında oyuncunun bonservisini almayı planladığı öğrenildi.Lazio'nun da ikna edilmesinin ardından, futbolcunun İstanbul'a geleceği ve resmi mukaveleyi imzalayacağı belirtildi. Beşiktaş taraftarını ise heyecanlı bir bekleyiş sardı.