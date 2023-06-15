Q7 ile bir yıl daha

Portekizli efsane isim, Beşiktaş’a mesaj gönderip futbola siyah-beyazlı formayla veda etmek istediğini belirtti. Beşiktaş yönetimi ise kararı Şenol Güneş’e bıraktı
İki ayrı dönemde toplam 7 yıl Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma, futbol kariyerine siyah-beyazlı takımda son noktayı koymak istiyor… Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibine mesaj gönderen 39 yaşındaki Portekizli yıldız, "En büyük arzum 1 yıldaha Beşiktaş'ta oynamak,ardından da jübilemi yapmak" ifadelerini kullandı. Yönetim ise kararı teknik direktör Şenol Güneş'e bıraktı. İlk olarak 2010 yılında Beşiktaş'a transfer olan Quaresma, 3 yıl sonra takımdan ayrılmış, 2015'te ise ikinci kez siyah-beyazlı takıma dönmüştü. Ancak alacak-verecek meselesi yüzünden yönetimle arası açılmıştı. Beşiktaş'ta toplam 227 maçta görev alan ve 38 gol-77 asistlik performans sergileyen Quaresma, 1Temmuz 2022'den bu yanaboşta. En son maça ise 15 Mayıs 2022 tarihinde çıktı.