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Giriş Tarihi: 15.6.2023

Q7 ile bir yıl daha

Q7 ile bir yıl daha

Portekizli efsane isim, Beşiktaş’a mesaj gönderip futbola siyah-beyazlı formayla veda etmek istediğini belirtti. Beşiktaş yönetimi ise kararı Şenol Güneş’e bıraktı

İki ayrı dönemde toplam 7 yıl Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma, futbol kariyerine siyah-beyazlı takımda son noktayı koymak istiyor… Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibine mesaj gönderen 39 yaşındaki Portekizli yıldız, "En büyük arzum 1 yıl daha Beşiktaş'ta oynamak, ardından da jübilemi yapmak" ifadelerini kullandı. Yönetim ise kararı teknik direktör Şenol Güneş'e bıraktı. İlk olarak 2010 yılında Beşiktaş'a transfer olan Quaresma, 3 yıl sonra takımdan ayrılmış, 2015'te ise ikinci kez siyah-beyazlı takıma dönmüştü. Ancak alacak-verecek meselesi yüzünden yönetimle arası açılmıştı. Beşiktaş'ta toplam 227 maçta görev alan ve 38 gol-77 asistlik performans sergileyen Quaresma, 1 Temmuz 2022'den bu yana boşta. En son maça ise 15 Mayıs 2022 tarihinde çıktı.

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Q7 ile bir yıl daha
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