Q7 ile bir yıl daha

İki ayrı dönemde toplam 7 yıl Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma, futbol kariyerine siyah-beyazlı takımda son noktayı koymak istiyor… Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibine mesaj gönderen 39 yaşındaki Portekizli yıldız,ifadelerini kullandı. Yönetim ise kararı teknik direktör Şenol Güneş'e bıraktı. İlk olarak 2010 yılında Beşiktaş'a transfer olan Quaresma, 3 yıl sonra takımdan ayrılmış, 2015'te ise ikinci kez siyah-beyazlı takıma dönmüştü. Ancak alacak-verecek meselesi yüzünden yönetimle arası açılmıştı. Beşiktaş'ta toplam 227 maçta görev alan ve 38 gol-77 asistlik performans sergileyenEn son maça ise 15 Mayıs 2022 tarihinde çıktı.