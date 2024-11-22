Rafa Silva bize yeter

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği sohbet toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Ara transferde gelecek ve gidecek isimlerin olduğunu belirten Arat, eski yıldızları Anderson Talisca'nın adının Fenerbahçe ile anılması konusundaBizim Rafa Silva'mız var, bu bize yeter. Bakın bakalım, o bahsettiğiniz takım, Rafa Silva'yı almak için neler yaptı ve alamadı. Bugün 10 puan geride olmasaydık, böyle bir şey konuşulmayacaktı.Üç kilit oyuncumuz sakatlandı. Biz kurduğumuz takımdan şikâyetçi değiliz.Ben tutulmayacak sözler vererek göreve gelmedim" dedi.3 Eylül'de çok önemli bir genç ismi Chelsea'den transfer etmek üzere olduklarını dile getiren Hasan Arat, "Ancak, söz konusu futbolcu astronomik bir rakama Suudi Arabistan'a gitti. Hocamız, Joao Mario'yu istedi.Kendisi mükemmel bir insan. Yakında adapte olup, kendisine yer bulabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Hasan Arat, Beşiktaş'ta yeni dönemde aday olup olmayacağı ile ilgili soruya da "Kimsenin haftalık programına göre hareket etmeyiz. Adaylık konusu gündemimizde değil.ikinci konu takımın başarısı" cevabını verdi., şöyle devam etti: "F.Bahçe ve Galatasaray'ın yabancı bir hakem ile kararları değerlendirme rüyası başlamadan bitti. Türkiye'de futbol bu iki takımın tekelinde değil.TFF başkanı, yabancı VAR hakemine sıcak bakıyor. Sadece yukarıdaki maçlarda değil, aşağıdaki kritik maçlara da yabancı VAR'n gelmesi istendi.bir yapı var, buna inanıyoruz. Bundan TFF de rahatsız. Bu yapı bir takım için kurulmuş olabilir ya da olamaz.Biz kapı kapı dolaşıp ağlamayız. Biz sahaya çıkıp savaşacağız, hakkımızı da arayacağız.uygulamamızın çıkmasının ardından 14 saatte 230 bin indirme oldu. Her 10 dakikada bir 1000 kişi sisteme girdi. Üstelik yoğunluktan sistem çökmesine rağmen. Dünyanın hiçbir yerinde böyle rakamlar yok." Bu arada Beşiktaş'ın güncel borcunun, 10 milyar 428 milyon 60 bin 569 TL olduğu açıklandı.