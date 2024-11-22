Rafa Silva bize yeter

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği sohbet toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Ara transferde gelecek ve gidecek isimlerin olduğunu belirten Arat, eski yıldızları Anderson Talisca'nın adının Fenerbahçe ile anılması konusunda "Başka kulüplerin ne yaptığı bizi ilgilendirmiyor.
Bizim Rafa Silva'mız var, bu bize yeter. Bakın bakalım, o bahsettiğiniz takım, Rafa Silva'yı almak için neler yaptı ve alamadı. Bugün 10 puan geride olmasaydık, böyle bir şey konuşulmayacaktı. Sıkıntılarımızı biliyoruz, hiçbir şeyi inkar etmiyoruz. Biz bu takımı çok güvenerek ve sıkıntılarla kurduk. Enkaz edebiyatı yapmadık.
Üç kilit oyuncumuz sakatlandı. Biz kurduğumuz takımdan şikâyetçi değiliz. Havlu atma lafını doğru bulmuyoruz.
Ben tutulmayacak sözler vererek göreve gelmedim" dedi.
MARİO'YU HOCAMIZ İSTEDİ
3 Eylül'de çok önemli bir genç ismi Chelsea'den transfer etmek üzere olduklarını dile getiren Hasan Arat, "Ancak, söz konusu futbolcu astronomik bir rakama Suudi Arabistan'a gitti. Hocamız, Joao Mario'yu istedi. Bu transferden pişmanlığımız yok.
Kendisi mükemmel bir insan. Yakında adapte olup, kendisine yer bulabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Hasan Arat, Beşiktaş'ta yeni dönemde aday olup olmayacağı ile ilgili soruya da "Tüzük gereği nasıl hareket etmemiz gerekiyorsa öyle hareket edeceğiz.
Kimsenin haftalık programına göre hareket etmeyiz. Adaylık konusu gündemimizde değil. Bizim için birinci konu mali sürdürülebilirlik,
ikinci konu takımın başarısı" cevabını verdi.
FUTBOL 2 TAKIMIN TEKELİNDE DEĞİL
ARAT
, şöyle devam etti: "F.Bahçe ve Galatasaray'ın yabancı bir hakem ile kararları değerlendirme rüyası başlamadan bitti. Türkiye'de futbol bu iki takımın tekelinde değil. Bu iş yapılacaksa 18 takımla yapılır.
TFF başkanı, yabancı VAR hakemine sıcak bakıyor. Sadece yukarıdaki maçlarda değil, aşağıdaki kritik maçlara da yabancı VAR'n gelmesi istendi.
KAPI KAPI DOLAŞIP AĞLAMAYIZ
"Türkiye'de
bir yapı var, buna inanıyoruz. Bundan TFF de rahatsız. Bu yapı bir takım için kurulmuş olabilir ya da olamaz. Ancak bu yapı en çok Beşiktaş'ın hakkını yedi.
Biz kapı kapı dolaşıp ağlamayız. Biz sahaya çıkıp savaşacağız, hakkımızı da arayacağız.
DÜNYA REKORU KIRDIK
"Dijital
uygulamamızın çıkmasının ardından 14 saatte 230 bin indirme oldu. Her 10 dakikada bir 1000 kişi sisteme girdi. Üstelik yoğunluktan sistem çökmesine rağmen. Dünyanın hiçbir yerinde böyle rakamlar yok." Bu arada Beşiktaş'ın güncel borcunun, 10 milyar 428 milyon 60 bin 569 TL olduğu açıklandı.