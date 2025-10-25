Rafa Silva şoku

Beşiktaş dün kötü bir haberle sarsıldı.. Kartal'ın yıldızı Rafa Silva'nın sakatlandığı ve Kasımpaşa maçında oynayamacağı açıklandı. Siyah-beyazlılar, konuya dair şu bilgilendirmeyi yaptı: "Futbol A takımımızın Trendyol Süper Lig'de Konyaspor'la oynadığı müsabakanın ardından her iki alt baldır adalesinde sertlik ve ağrı hisseden futbolcumuz Rafa Silva'nın sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmesinde gecikmiş başlangıçlı kas ödemi tespit edilmiştir. Takımımızın bugün (dün) gerçekleştirdiği antrenmanda yer almayan Rafa Silva'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." Portekizli yıldızın, F.Bahçe maçına kadar ise hazır hale geleceği açıklandı.

16 PUANIN 7'SİNDE TERİ VAR

BU sezon Rafa Silva, siyah-beyazlıların gol yükünü çeken isimlerden biri oldu. 32 yaşındaki 10 numara, ligde 9 karşılaşmada ağları 5 kez sarsıp, 1 asist yaptı. Beşiktaş'ın topladığı 16 puanın 7'sine dolaylı olarak katkı sağladı. Beşiktaş'ta ikinci kez sakatlık yaşayan Portekizli futbolcu 1 maçta takımını yalnız bıraktı. Kartal, Rafa'nın oynamadığı müsabakada kayıp yaşamadı.