Rafa yoksa kayıp var!

Beşiktaş'ta Rafa Silva bu sezon 38 maçta 13 gol, 9 asist kaydederken oyuna etkisi de büyük oldu. 31 yaşındaki yıldızın gol attığı ya da asist yaptığı maçlarda siyah-beyazlıların mağlubiyeti yalnızca 1… Devreye giremediği karşılaşmalarda tablo çok farklı… Rafa Silva'ya eşlik eden bir hücum performansı olmadığı için başarılı oyuncunun her maç en iyi seviyede oynamasına bağlı kalan bir Beşiktaş ortaya çıktı. Tecrübeli isim şu ana dek tam 16 maçta tabelaya etki sağladı.

KUPADA 2 MAÇ, 2 GOL

Bu karşılaşmalardan yalnızca Avrupa Ligi'ndeki Maccabi Tel Aviv maçı mağlubiyet ile sonuçlandı. Süper Lig'de gol ya da asist yaptığı 8 karşılaşmanın 6'sından Beşiktaş galibiyetle ayrılırken, 2 maç berabere bitti. Avrupa'da Maccabi mağlubiyeti dışında 3 galibiyet, 1 beraberlik elde edildi. Portekizli, Türkiye Kupası'nda oynadığı 2 maçta da gol atıp 2 galibiyet yaşarken, sezon başında Süper Kupa zaferinde de durum benzerdi. Yıldız isim skora katkı sağladığında siyah-beyazlılar, 16 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetlik tablo ortaya koydu. Rafa'nın tabelaya etkisinin olmadığı 24 karşılaşmada ise, 8 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyet yaşandı.