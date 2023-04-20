Redmond eşine bağlı!

Beşiktaş'ın son haftalarda yükselişe geçen ismi Nathan Redmond'ın takımdaki geleceği merak ediliyor.Bunun üzerine görüşmeler başladı ancak İngiliz futbolcunun karar vermesini zorlaştıran özel bir durumu var.Haziranda ikinci çocukları dünyaya gelecek olan çift, hayatlarına nerede devam edeceklerine dair kararlarını aceleye getirmek istemiyor.Sezon sonu İngiltere'den de taliplerinin kendisine teklifte bulunacağını düşünen Redmond'ın bu noktada eşinin isteğini dikkate alacağı ifade edildi.Bu sezon 25 resmi karşılaşmada forma giyen deneyimli kanat, bu maçlarda 5 gol, 6 asiste imza attı.GELECEK sezonun planlamasında 10 numara pozisyonunu ilk sıralara alan Beşiktaş, bir süredir James Rodriguez ile ilgileniyor. Ancak siyahbeyazlılar, bu transferde istediği sonucu elde edemeyebilir.Arjantin'den de talipleri olan yıldızın rotasının Güney Amerika olmasının yüksek ihti5 mal olduğu belirtildi.SİYAH-BEYAZLILARIN sezon başında Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı.Özellikle ülkesine döndükten sonra medyaya düşen fotoğraflardan yöneticilerin rahatsızlık duyduğu ve bu nedenle kendisine yeni teklif verilmeyeceği öğrenildi.