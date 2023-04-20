Redmond eşine bağlı!

Teknik direktör Şenol Güneş’in gelecek sezon da takımda görmek istediği 29 yaşındaki kanat oyuncusu, haziran ayında doğum yapacak olan eşi Blaise’in isteğine göre hareket edecek
Beşiktaş'ın son haftalarda yükselişe geçen ismi Nathan Redmond'ın takımdaki geleceği merak ediliyor. Sezon başındabedelsiz olarak kadroyakatılan ve 1 yıllık sözleşmeimzalanan 29 yaşındakifutbolcu, attığı veattırdığı gollerle dikkatçekerken, teknik direktörŞenol Güneş de takımdakalmasını istemişti. Bunun üzerine görüşmeler başladı ancak İngiliz futbolcunun karar vermesini zorlaştıran özel bir durumu var. Tecrübeliyıldızın eşi Blaise hamileve doğum zamanı yaklaşıyor. Haziranda ikinci çocukları dünyaya gelecek olan çift, hayatlarına nerede devam edeceklerine dair kararlarını aceleye getirmek istemiyor.
BEŞİKTAŞ 2+1 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERDİ
Sezon sonu İngiltere'den de taliplerinin kendisine teklifte bulunacağını düşünen Redmond'ın bu noktada eşinin isteğini dikkate alacağı ifade edildi. Beşiktaş'ınoyuncuyla 2+1 yıllık kontratüzerinden yoluna devametmek istediği ve sezonbaşına da bu yıl olduğu gibi1.5 milyon Euro ücreti gözdençıkardığı kaydedildi. Bu sezon 25 resmi karşılaşmada forma giyen deneyimli kanat, bu maçlarda 5 gol, 6 asiste imza attı.
JAMES İÇİN SAMBA VAKTİ
GELECEK sezonun planlamasında 10 numara pozisyonunu ilk sıralara alan Beşiktaş, bir süredir James Rodriguez ile ilgileniyor. Ancak siyahbeyazlılar, bu transferde istediği sonucu elde edemeyebilir. Olympiakos'tan ayrılanve boşa çıkan 31 yaşındakifutbolcu içinBrezilya ekibiBotafogo devreyegirdi. Arjantin'den de talipleri olan yıldızın rotasının Güney Amerika olmasının yüksek ihti5 mal olduğu belirtildi.
DELE ALLI'YE TEKLİF YOK
SİYAH-BEYAZLILARIN sezon başında Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Yaşadığı sakatlık sonrasıİngiltere'de ameliyat olan vesezonu kapatan 27 yaşındakioyuncu için kulüpte herhangibir plan yapılmıyor. Özellikle ülkesine döndükten sonra medyaya düşen fotoğraflardan yöneticilerin rahatsızlık duyduğu ve bu nedenle kendisine yeni teklif verilmeyeceği öğrenildi.