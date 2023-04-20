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Giriş Tarihi: 20.4.2023

Redmond eşine bağlı!

Ogün ŞAHİNOĞLU
Redmond eşine bağlı!

Teknik direktör Şenol Güneş’in gelecek sezon da takımda görmek istediği 29 yaşındaki kanat oyuncusu, haziran ayında doğum yapacak olan eşi Blaise’in isteğine göre hareket edecek

Beşiktaş'ın son haftalarda yükselişe geçen ismi Nathan Redmond'ın takımdaki geleceği merak ediliyor. Sezon başında bedelsiz olarak kadroya katılan ve 1 yıllık sözleşme imzalanan 29 yaşındaki futbolcu, attığı ve attırdığı gollerle dikkat çekerken, teknik direktör Şenol Güneş de takımda kalmasını istemişti. Bunun üzerine görüşmeler başladı ancak İngiliz futbolcunun karar vermesini zorlaştıran özel bir durumu var. Tecrübeli yıldızın eşi Blaise hamile ve doğum zamanı yaklaşıyor. Haziranda ikinci çocukları dünyaya gelecek olan çift, hayatlarına nerede devam edeceklerine dair kararlarını aceleye getirmek istemiyor.

BEŞİKTAŞ 2+1 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERDİ
Sezon sonu İngiltere'den de taliplerinin kendisine teklifte bulunacağını düşünen Redmond'ın bu noktada eşinin isteğini dikkate alacağı ifade edildi. Beşiktaş'ın oyuncuyla 2+1 yıllık kontrat üzerinden yoluna devam etmek istediği ve sezon başına da bu yıl olduğu gibi 1.5 milyon Euro ücreti gözden çıkardığı kaydedildi. Bu sezon 25 resmi karşılaşmada forma giyen deneyimli kanat, bu maçlarda 5 gol, 6 asiste imza attı.

JAMES İÇİN SAMBA VAKTİ
GELECEK sezonun planlamasında 10 numara pozisyonunu ilk sıralara alan Beşiktaş, bir süredir James Rodriguez ile ilgileniyor. Ancak siyahbeyazlılar, bu transferde istediği sonucu elde edemeyebilir. Olympiakos'tan ayrılan ve boşa çıkan 31 yaşındaki futbolcu için Brezilya ekibi Botafogo devreye girdi. Arjantin'den de talipleri olan yıldızın rotasının Güney Amerika olmasının yüksek ihti5 mal olduğu belirtildi.

DELE ALLI'YE TEKLİF YOK
SİYAH-BEYAZLILARIN sezon başında Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Yaşadığı sakatlık sonrası İngiltere'de ameliyat olan ve sezonu kapatan 27 yaşındaki oyuncu için kulüpte herhangi bir plan yapılmıyor. Özellikle ülkesine döndükten sonra medyaya düşen fotoğraflardan yöneticilerin rahatsızlık duyduğu ve bu nedenle kendisine yeni teklif verilmeyeceği öğrenildi.

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Redmond eşine bağlı!
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