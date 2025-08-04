Rıdvan&Perez operasyonu

Shakhtar Donetsk karşısında yaşanan hayal kırıklığının ardından transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, iki ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor… David Jurasek'in sol bekteki performansından memnun olmayan siyah-beyazlılar, eski futbolcuları Rıdvan Yılmaz'la yeniden temasa geçti. Rangers'ta aradığını bulamayan 24 yaşındaki futbolcu, yuvasına dönmeye sıcak bakıyor. İskoç ekibinin, Türk futbolcudan 4-5 milyon Euro civarında gelir beklentisinde olduğu belirtildi.

Kartal, sağ bek için de La Liga 2 ekiplerinden Real Valladolid'den ayrılan Luis Perez ile temas halinde. Sözleşmesi sona eren ve serbest statüde olan 30 yaşındaki futbolcunun kendisine gelen teklifleri değerlendirdiği kaydedildi. Tecrübeli oyuncuyla Rus ekibi Rubin Kazan'ın da ilgilendiği öğrenildi. Beşiktaş'ın, bu iki ismi 7 Ağustos Perşembe günü St. Patrick's ile oynanacak maça yetiştirmeye çalıştığı kaydedildi. Karşılaşma için listeler UEFA'ya verilse de son 24 saate kadar siyah-beyazlıların iki değişiklik hakkı bulunuyor.