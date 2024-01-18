Rosier Fransa’ya imzaya gitti

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan futbolcular arasında yer alan Valentin Rosier, anlaşmaya vardığı Nice'le sözleşme imzalamak için Fransa'ya gitti.Siyah-beyazlılar, gözden çıkarılan Rosier'in yerine bir süre önce Adana Demirspor'la yollarını ayıran Jonas Svensson'u kadrosuna katmıştı. Rosier, Beşiktaş kariyerinde 126 maça çıkarken, 6 gol ve 18 asist üretti.TAYFUR Bingöl'in taliplileri artıyor. 31 yaşındaki futbolcuyla Pendikspor'un ardından Konyapor'un da ilgilendiği öğrenildi. Yeşil-beyazlıların, Tayfur'u kiralamak istediği ancak, siyah-beyazlıların tecrübeli oyuncuyu birçok mevkiye alternatif olmasından dolayı takımda tutmayı planladığı öğrenildi.