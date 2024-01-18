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Giriş Tarihi: 18.1.2024

Rosier Fransa’ya imzaya gitti

Rosier Fransa’ya imzaya gitti
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan futbolcular arasında yer alan Valentin Rosier, anlaşmaya vardığı Nice'le sözleşme imzalamak için Fransa'ya gitti. Tecrübeli sağ bekin zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralanacağı öğrenildi. Siyah-beyazlılar, gözden çıkarılan Rosier'in yerine bir süre önce Adana Demirspor'la yollarını ayıran Jonas Svensson'u kadrosuna katmıştı. Rosier, Beşiktaş kariyerinde 126 maça çıkarken, 6 gol ve 18 asist üretti.

Konyaspor da Tayfur'a talip
TAYFUR Bingöl'in taliplileri artıyor. 31 yaşındaki futbolcuyla Pendikspor'un ardından Konyapor'un da ilgilendiği öğrenildi. Yeşil-beyazlıların, Tayfur'u kiralamak istediği ancak, siyah-beyazlıların tecrübeli oyuncuyu birçok mevkiye alternatif olmasından dolayı takımda tutmayı planladığı öğrenildi.

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Rosier Fransa’ya imzaya gitti
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