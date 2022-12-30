Rosier’e 6 milyon euro!

ÇIZME basınında dün çıkan haberlerde Serie A ekibi Monza ve Udinese'nin, Valentin Rosier'i devre arası kadrosuna katmak için teklif hazırladıkları kaydedildi. Monza'nın2.5 milyon Euro bonservisinyanı sıra bonuslar ve sonrakisatıştan pay içerikli teklifhazırladığı ancak bu transferderakipleri olan Udinese'nin6 milyon Euro bonservis bedeliiçeren önerisini devre arasıBeşiktaş'a ulaştıracağı vurgulandı. Siyah-beyazlı yönetim, 12 Ocak'tan sonra gelecek teklifleri değerlendirecek, kulüp menfaatine bir teklif olması halinde masaya yatırılacak.