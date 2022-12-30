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Giriş Tarihi: 30.12.2022

Rosier’e 6 milyon euro!

Rosier’e 6 milyon euro!
ÇIZME basınında dün çıkan haberlerde Serie A ekibi Monza ve Udinese'nin, Valentin Rosier'i devre arası kadrosuna katmak için teklif hazırladıkları kaydedildi. Monza'nın 2.5 milyon Euro bonservisin yanı sıra bonuslar ve sonraki satıştan pay içerikli teklif hazırladığı ancak bu transferde rakipleri olan Udinese'nin 6 milyon Euro bonservis bedeli içeren önerisini devre arası Beşiktaş'a ulaştıracağı vurgulandı. Siyah-beyazlı yönetim, 12 Ocak'tan sonra gelecek teklifleri değerlendirecek, kulüp menfaatine bir teklif olması halinde masaya yatırılacak.

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Rosier’e 6 milyon euro!
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