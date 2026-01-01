SABAH SPOR, Beşiktaş’ın ara transfer raporunu A’dan Z’ye açıklıyor: Sil baştan başlamak gerek bazen!

Ara transfer döneminin başlaması ile birlikte Beşiktaş'ta büyük bir hareketlilik yaşanacak. İşte siyah-beyazlıların takviye yapacağı mevkiler:

1- KALE: Mert Günok ile vedalaşmaya hazırlanan Kartal'ın, kaleye iki adayı var. Chelsea forması giyen Filip Jörgensen, siyah-beyazlılara önerilmiş ve temsilciler aracılığı ile görüşmeler başlamıştı. Beşiktaş, İngiliz ekibine 1.5 yıllık kiralama ve satın alma opsiyonu içeren teklifini iletti. Chelsea ise 23 yaşındaki oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralık göndermeyi ve yapılacak anlaşmaya zorunlu satın alma opsiyonu koydurtmayı planlıyor.

JÖRGENSEN'İN ALTERNATİFİ KİNSKY

Takımında süre bulamayan Jörgensen, düzenli forma giyebileceği Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor. Genç eldivenin menajeri birkaç gün içerisinde siyah-beyazlılarla görüşmek için İstanbul'a gelecek. Kartal, Danimarkalı'nın alternatifini ise Antonin Kinsky olarak belirledi. Tottenham'ın 22 yaşındaki Çekyalı eldiveni için de satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği düşünülüyor. Siyah-beyazlılar, kaleci transferi için belirlediği hedeflerden sonuç alamazsa Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin ile sezonu tamamlayacak.



AGBADOU OLMAZSA KEHRER

Tandem için Emmanuel Agbadou'nun kulübü Wolverhampton'dan cevap bekleyen Kartal, Thilo Kehrer için de temaslarına başladı

2- STOPER: Beşiktaş'ın ilk hedefi Emmanuel Agbadou. Teknik ekibin de çok istediği oyuncu için Wolverhampton'la şu ana kadar uzlaşma sağlanamadı. İngilizlerin 20 milyon Euro talep ettiği Fildişi Sahilli yıldıza Beşiktaş, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti ve beklemeye geçti. Agbadou'da görüşmelerinin olumsuz ilerlemesi sonrası Monaco'nun tecrübeli stoperi Thilo Kehrer gündeme geldi. 29 yaşındaki Alman futbolcu için girişimler başladı. Hem oyuncu hem de kulübüyle görüşmeler devam ediyor. Monaco'ya da satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunuldu.



HADJAM İLK SIRADA

3- SOL BEK: Siyah-beyazlılar, savunmanın soluna yapacağı takviye için uzun süredir Jaouen Hadjam'ın peşinde. 22 yaşındaki sol bek, hem istikrarlı görüntüsü hem de genç yabancı kontenjanına gireceği için çok isteniyor ve listenin ilk sırasında yer alıyor. Young Boys iley üz yüze de görüşmeler yapıldı. 8 milyon Euro bonservis istenen Hadjam için Beşiktaş, rakamı 5 milyon Euro seviyelerine çekmeye çalışıyor. Vasco da Gama forması giyen Lucas Piton'un da bonservisi soruldu ve 7.5 milyon Euro yanıtı alındı. Boca Juniors ise Lautaro Blanco'ya 10 milyon Euro istedi.



SALİH ÖZCAN İMZAYA EN YAKIN İSİM

4- ORTA SAHA: Her transfer döneminde adı Beşiktaş ile anılan Salih Özcan, imzaya en yakın isim. Birkaç gün içinde işin resmiyete dökülmesi bekleniyor. Dortmund'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki milli futbolcu, "Şimdi vedalaşalım" diyerek kulübünden kolaylık istedi. Bonservis sorunu çözüldüğünde imzalar atılacak ve Salih, orta sahada Orkun Kökçü'ye partner olacak. Kartal'ın Salih Özcan'dan bağımsız bir de yabancı oyuncu için girişimleri bulunuyor. Nice'ten Hicham Boudaoui, adaylar arasında.



HENRİQUE GELMEK İSTİYOR

5- KANAT: Beşiktaş, İnter forması giyen Luis Henrique'yi fırsat transferi olarak görüyordu ancak İtalyan ekibi geçtiğimiz yaz transfer döneminde 22.8 milyon Euro ödediği oyuncusunu kiralık vermeye yanaşmıyor. Ayrıca Dumfries'in sakatlığı işleri bozdu. Henrique sezon boyunca bulamadığı şansı son haftalarda yakalamaya başladı. Oyuncu gelmek istemesine rağmen, İnter sadece bonservis seçeneğine açık. Beşiktaş'ın bu transfer için oldukça yüksek bir meblağ ödemesi gerekiyor.



TAMMY'NİN YERİNE KALİMUENDO!

6- FORVET: Abraham'a Rus ve Suudi kulüplerinin ilgisi, yönetimi harekete geçirdi. Kalmak isteyen oyuncuya yüksek ücretli bir teklif gelme ihtimaline karşı hazırlıksız yakalanmak istemeyen siyah-beyazlılar, forvet transferini de planlarına dahil etti. Birçok aday için nabız yoklandı.

Nottingham Forest'tan Arnaud Kalimuendo da bunlardan birisi. Ayrıca kulüp gözlemcileri, Djurgardens forması giyen August Priske'yi takip edip teknik heyet ve yönetime olumlu rapor verdi. İsveç'te yılın futbolcusu seçilen 21 yaşındaki Priske'ye Avrupa'dan başka talipliler de var.