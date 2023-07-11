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Giriş Tarihi: 11.7.2023

Sabır taşı çatladı!

Sabır taşı çatladı!

Redmond hâlâ Beşiktaş’a dönüş yapmadı. Kararını saatler içinde vermezse Kartal bu defteri kapatacak

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın ikna edebilmek için İngiltere'ye kadar gittiği Nathan Redmond, hâlâ yapılan teklife bir yanıt vermedi. Geçen sezon özellikle ligin son haftalarında müthiş bir çıkış yakalayan İngiliz kanat oyuncusuna geçtiğimiz cuma gününe kadar süre tanınmıştı. Eşi doğum yaptığı için ek zaman isteyen 29 yaşındaki futbolcu, hafta başı kulübe dönüş yapacaktı ancak bir haber gelmedi. Bu süreçten sıkılan siyah-beyazlılar, son kararını saatler içinde iletmediği takdirde bu defteri kapatacak ve hücumun sağı ve 10 numara pozisyonları için yeni arayışa geçilecek. Redmond, Beşiktaş'ta 28 maçta 6 gol, 6 asist kaydetmişti.

Suat Serdar'dan kötü haber geldi
MERKEZ orta saha bölgesi için Türk asıllı Alman futbolcu Suat Serdar'ı gündemine alan Beşiktaş'a olumsuz yanıt geldi. 26 yaşındaki futbolcunun kulübü Hertha Berlin'e oyuncunun şartlarını soran siyah-beyazlılar, cevap beklerken Suat ile de görüştü. Ancak tecrübeli oyuncu, kendisine Bundesliga'dan iki teklif geldiğini ve Türkiye'de forma giymek istemediğini Beşiktaş'a iletti.

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