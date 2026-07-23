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Giriş Tarihi: 23.07.2026

Salah için kritik zirve

Salah için kritik zirve
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Beşiktaş'ın Mohamed Salah bekleyişi sürüyor. Siyah-beyazlılar, Mısırlı yıldız ile 12 milyon Euro maaş ve 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştı. Ancak menajeri Ramy Abbas'ın 6 milyon Euro'yu bulan komisyon talebi sonrası süreç uzamıştı. Siyah-beyazlılar, ilk anlaşılan koşullarda imzayı atmak istiyor. Midtjylland maçına odaklanan Beşiktaş, dün olumlu bir dönüş yapmayan Ramy Abbas ile yarın sabah için randevulaştı. Abbas ile talep ettiği ekstraücret için görüşme yapılacak. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#MOHAMED SALAH #BEŞİKTAŞ

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Salah için kritik zirve
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