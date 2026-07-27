Salah’a son çağrı

Beşiktaş, Mohamed Salah transferinde oyuncu tarafına son teklifini iletti ve beklemeye geçti. Son olarak yıldız futbolcunun temsilcisi Ramy Abbas, istediği menajerlik ücretini 7.5 milyon Euro'dan 5 milyon Euro'ya düşürdü. Ancak özellikle imaj hakları ve forma satışı üzerinden istenilen pay gibi maddelerde beklentilerini yukarı çekti. Yapılan hesaplara göre bu rakamlar,hedeflere ulaşılması halinde neredeysemaaş kadar tutacak. Beşiktaş'ın yaptığı son teklifle maaş ve bonuslarla birlikte rakam 20 milyon Euro'ya yaklaştı.

BUGÜN GÖRÜŞME VAR

Siyah-beyazlılar, forma satışı ve reklam anlaşmaları gibi yan kazançlarla transferin maliyetini karşılamayı düşündüğü için bu kalemler Salah cephesinin arzu ettiği seviyelerde karşılık bulmadı. Yaşananların ardından top, Salah ve temsilcisine atıldı. Menajer Ramy Abbas'a yapabileceklerien iyi teklifin sunulduğu belirtildive bugün bir görüşme dahagerçekleşecek. Transferin kısa süre içerisinde olumlu ya da olumsuz bir şekilde sonuçlanması bekleniyor.

VLAHOVİC'TE RAKİP ÇIKTI!

ROMELU Lukaku ve Lorenzo Lucca ile yollarını ayırmayı planlayan Serie A ekibi Napoli, Rasmus Hojlund'un yanına Vlahovic'i getirmek için harekete geçti. Beşiktaş ise Vlahovic'in süreci uzatması nedeniyle alternatif girişimlerde bulunuyor. Bunlar arasında Al Hilal'den Darwin Nunez ve Atletico Madrid'den Alexander Sörloth bulunuyor. İki oyuncu için de arka planda görüşmeler yürütülüyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör