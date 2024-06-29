Salih uçmaya devam edecek

Beşiktaş'ta 2021-2022'den beri forma giyen Salih Uçan'ın sözleşmesi, geçtiğimiz sezonun sonunda bitmişti. 30 yaşındaki orta saha ile mukavele uzatma görüşmeleri uzun süre devam etmişti.Siyah-beyazlı kulüp, Salih'le 2+1 yıllık yeni kontrat imzalandığını duyurdu. Yapılan açıklamada,denildi. Geçen sezon 36 mücadelede 4 gol atan tecrübeli futbolcu, 2 de asist kaydetmişti.