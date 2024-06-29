Salih uçmaya devam edecek

Beşiktaş'ta 2021-2022'den beri forma giyen Salih Uçan'ın sözleşmesi, geçtiğimiz sezonun sonunda bitmişti. 30 yaşındaki orta saha ile mukavele uzatma görüşmeleri uzun süre devam etmişti. Ve taraflar arasında orta yol bulundu, mutlu sona ulaşıldı…
Siyah-beyazlı kulüp, Salih'le 2+1 yıllık yeni kontrat imzalandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Salih Uçan'a yeni dönemde üstün başarılar diler, kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız"
denildi. Geçen sezon 36 mücadelede 4 gol atan tecrübeli futbolcu, 2 de asist kaydetmişti.