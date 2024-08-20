Samba zamanı!

Uzun süredir bir kanat transferi yapma peşinde olan Beşiktaş, İngiliz ekibi Chelsea'den Angelo'yu kadrosuna katmak üzere.Brezilyalı futbolcuyla her konuda anlaşan Beşiktaş yönetimi, Chelsea ile satın alma opsiyonunun şartları üzerine son detayları görüşüyor.Brezilyalı futbolcu, Santos'ta başladığı kariyerini geçen yıl 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer olarak yükselişe geçirdi.Fransız ekibi Strasbourg'a kiraladı. Çok geniş kadroya sahip olan İngiliz devi, bir kez daha Angelo'yu kiralamak istedi.21 ARALIK 2004 doğumlu olan Brezilyalı oyuncu, kariyerine Santos'ta başladı. Burada teknik becerileriyle dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, geçen yaz 15 milyon Euro bedelle Chelsea'ye transfer oldu. Genç yaşına rağmen kariyerinde 154 resmi maçı bulunan Angelo, 4 gol, 14 de asiste imza attı. Brezilya U20 Milli Takımı'nın da formasını terletiyor. Sol ayaklı oyuncu kariyerinde sağ kanat, 10 numara, sol kanat ve santrforda olmak üzere 4 ayrı mevkide de forma giydi.BEŞIKTAŞ'TA 4-2'lik Antalyaspor galibiyeti sonrasında takımın enerjisi ve mücadelesinden oldukça memnun kalan Giovanni van Bronckhorst, takıma 1 gün izin verdi. Hollandalı teknik adam, Lugano ile deplasmanda oynanacak maç için sadece bugün ve yarın antrenman yapacak. Oyuncuların dinlenmesine, yorgunluklarını atmasına büyük önem veren deneyimli teknik adam, antrenman periyotlarına sık sık izin sıkıştırıyor ve böylelikle kas sakatlıklarının önüne geçmeyi amaçlıyor.