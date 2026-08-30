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Giriş Tarihi: 30.08.2026

Sarr’a 25 milyon €

Sarr’a 25 milyon €
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Beşiktaş, Tottenham'ın başarılı orta sahası Pape Matar Sarr transferi için kolları sıvadı. 23 yaşındaki Senegalli futbolcunun kulübüyle görüşen siyah-beyazlılar, oyuncuya da teklifini iletti. İngiliz ekibinin orta sahasını yine Premier Lig'den Nottingham Forest, İtalya'dan Juventus ve Fransa'dan Monaco istiyor. Beşiktaş ise bu transfer yarışında oyuncunun kararını bekliyor. Sarr'ın tercihi Kartal olursa siyahbeyazlılar, Tottenham ile işi bitirecek. Beşiktaş'ın bu transfer için 20-25 milyon Euro aralığında bütçe ayırdığı öğrenildi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Sarr’a 25 milyon €
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