Sarr’a 25 milyon €

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Tottenham'ın başarılı orta sahası Pape Matar Sarr transferi için kolları sıvadı. 23 yaşındaki Senegalli futbolcunun kulübüyle görüşen siyah-beyazlılar,Beşiktaş ise bu transfer yarışında oyuncunun kararını bekliyor. Sarr'ın tercihi Kartal olursa siyahbeyazlılar, Tottenham ile işi bitirecek. Beşiktaş'ın bu transfer için 20-25 milyon Euro aralığında bütçe ayırdığı öğrenildi.