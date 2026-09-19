Vincenzo İtaliano'nun Türkiye günleri özellikle Çizme basınında manşetlerde. Marsilya maçı sonrasında statta çalınan Toto Cutugno'nun ünlü şarkısı "L'italiano" haberlere konu oldu. Corriere dello Sport, Beşiktaş taraftarının İtalyan hocaya olan sevgisini sayfalarına taşırken şu ifadeler kullanıldı: "Bu yıl Made in Italy Türkiye'de çok popüler. Daha doğrusu İstanbul'un Beşiktaş bölgesinde. Taraftarlar Vincenzo Italiano'ya hayran. Stadyumun hoparlörlerinden, Toto Cutugno'nun ünlü "L'italiano" şarkısı yayıldı. Teknik direktöre bir saygı duruşu, ama aynı zamanda soyadına da. Seyirci, şarkının nakaratını gırtlağını yırtarcasına söyledi."
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Mete Efendioğlu - Editör