Beşiktaş'la ilk lig maçına 26 Ocak'ta Antalya'da çıkan ve sahadan 1-1'lik sonuçla ayrılan Ole Gunnar Solskjaer, sonrasındaki 4 karşılaşmayı kazanmıştı. Norveçli teknik adam G.Antep'i de yense, Süper Lig'de Slaven Bilic'ten (Kasım- Aralık 2014; 7G) bu yana Beşiktaş'ın başında üst üste 5+ galibiyet alan ilk yabancı teknik direktör olacaktı ama bu fırsatı kaçırdı.

7 AY SONRA BİR İLK

Gaziantep, deplasman kâbusunu Beşiktaş karşısında bitirdi. Sezona dış sahada 1-0'lık Bodrum galibiyetiyle başlayan kırmızısiyahlılar, 12 Ağustos 2024'ten sonra dış sahada 3 puanı unutmuştu. Düne kadar oynadığı 10 maçta 8 yenilgi, 2 beraberlik alan Selçuk İnan'ın öğrencileri, en uzun seriyi sonlandırmış oldu. Ayrıca Eyüp'ten sonra Beşiktaş'ı da yenip ligde üst üste 2. galibiyetini aldı.



İYİ HAKEMİN MİLLİYETİ OLMAZ

Solskjaer, G.Saray derbisine yabancı hakem isteği konusunda ılımandı: "İyi hakemler lazım. İyi hakemlerin maç yönetmesi lazım. Türkiye'de iyi hakemler olduğunu biliyorum. Bence iyi hakemin ırkı, milliyeti fark etmez. Hakemin Norveç'ten, Danimarka'dan, herhangi bir ülkeden olması önemli değil. Hakemlerin iyi maç yönetmesi lazım. Çoğu teknik direktör, mağlubiyetten sonra hakemlerle ilgili konuşur ama ben o teknik direktörlerden biri değilim. Hakemlerin de ellerinden geleni yaptığını düşünüyorum."

YUMRUĞU YEDİK!

Beşiktaş'ın Norveçli hocası Ole Gunnar Solskjaer, Gaziantep FK karşısında yaşadığı yenilgiyi değerlendirirken şu ifadeleri kullandı: "Futbol size bazen böyle yumruklar atar. Suratınıza yumruğu yersiniz. İkinci yarının başında baskındık, birkaç şans yakaladık ama duran toptan kötü bir kafa golü yedik. Rakip 10 kişiyken onlara şans vermemeliydik. Hayal kırıklığı yaşıyorum ama futbol böyle. Bu maçtan çok şey öğrendim. Üst üste kazanıyorduk, öz güven kazanmıştık ama hedeflerimiz için önümüze bakmak zorundayız. 8 gün boyunca bu maça hazırlandık. Yorgun da değildik. Ortalar, son paslar, kalite olarak iyi değildik. Rafa Silva çok iyi oynadı. Defansif olarak kalitemiz kötüydü. Kendi seviyemizde bir futbol oynamadık."



FIRSATI KAÇIRDI

Süper Lig'de en son 16 Aralık 2024'te ligin 16. haftasında küme düşme hattındaki Adana Demirspor'a 2-1 boyun eğen Beşiktaş, sonrasında mağlubiyeti unutmuştu. Siyah-beyazlılar, G.Antep'e teslim olup 2025'te ilk kez kaybetti. Yenilmezlik serisini 10 maça çıkarma şansını kaçırdı. Kartal bu süreçte 5 galibiyet, 4 beraberlik, 1 yenilgi aldı

GOL ORUCUNU BOZDU!

Ciro İmmobile, 8 maç sonra gol sevinci yaşadı. 29. dakikada İmmobile'nin indirdiği hava topunda Rafa Silva, ceza sahasına girdi, rakibini çalımladı. Ancak Viana'nın faulüyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen İtalyan yıldız ağları buldu. En son 11 Ocak'ta Bodrumspor ile oynanan 19. hafta mücadelesinde gol atan tecrübeli oyuncu ligde 6, Avrupa'da 2 olmak üzere 8 karşılaşmayı sessiz geçmişti.

SÖZÜN BİTTİĞİ YER

Beşiktaşlı Felix Uduokhai yenilgiyi şöyle değerlendirdi: "Söyleyecek kelime bulamıyorum. Rakipten bir kişi fazla oynadık, durum 1-1'di ve 20 dakika vardı. Maçı kaybettik, çok üzücü. Bir kişi fazlayken kaybetmek daha üzücü. İyi oynayamadık."