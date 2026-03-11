Serkan Reçber PFDK’da!

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

TFF Hukuk Müşavirliği, PFDK'ya yapılan sevkleri açıkladı. Beşiktaş Sportif Direktörü Serkan Reçber, G.Saray derbisinde hakem soyunma odası ve koridorlarındaki hakareti sebebiyle tedbirli şekilde, siyah-beyazlı kulüp ise saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürattan disipline gönderildi. G.Saray çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ile takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten, futbolcu Leroy Sane ise kural dışı hareketten sevk edildi. F.Bahçe kulübü de çirkin ve kötü tezahürat ile saha olaylarından PFDK'lık oldu. Ayrıca yardımcı antrenör Umberto Tedesco ve idari menajer Emir Yolaç sportmenliğe aykırı hareketten tedbirli olarak sevk edildi.