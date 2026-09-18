Sevgi satın alınmaz

Beşiktaş
Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano
, oyuncularının harika bir iş çıkardığını ifade ederken sözlerini şöyle sürdürdü: "Taraftarın önünde kazanmayı çok istiyorduk. İlhan her geçen gün gelişiyor, onu tebrik ediyorum. 'Bravo'
diyorum. Böyle devam ederse, büyük bir başrol oyuncusuna dönüşebilir. Hücumda çok iyiydi, savunmaya da yardım etti.
İlk günden beri kendini göstermeye çalışıyor. Taraftarların benim adıma tezahüratı duygulandırıyor. Bunu ödeyemezsiniz, bunu satın alamazsınız. Bu yaşadığım harika bir duygu. Benim elimde olsa, 42 bin kişiyi tek tek kucaklardım."
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Mete Efendioğlu - Editör