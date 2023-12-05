Şimdi imza zamanı

Beşiktaş'ın yeni yönetimi, takımı bir an önce ayağa kaldırmak istiyor.Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba'nın yürüteceği pazarlıklarda konunun bir an önce çözülerek iki futbolcunun da imzayı atıp motivasyonları artırılmak isteniyor. Ayrıca üst üste kayıplarla büyük sıkıntı yaşayan oyuncu grubuna mental destek sağlanacak. Takımı ligde yarışa yeniden sokmayı hedefleyen