Şimdi imza zamanı

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Giriş Tarihi: 5.12.2023

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Hasan Arat ve ekibi, uzun süredir sözleşmelerinin yenilenmesini bekleyen milli futbolcular Salih Uçan ve Cenk Tosun ile hemen masaya oturacak

Beşiktaş'ın yeni yönetimi, takımı bir an önce ayağa kaldırmak istiyor. Siyah-beyazlı ekipte aylardır sözleşmeleri yenilenmeyen Salih Uçan ve Cenk Tosun, ilk görüşülecek isimler olacak. Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba'nın yürüteceği pazarlıklarda konunun bir an önce çözülerek iki futbolcunun da imzayı atıp motivasyonları artırılmak isteniyor. Ayrıca üst üste kayıplarla büyük sıkıntı yaşayan oyuncu grubuna mental destek sağlanacak. Takımı ligde yarışa yeniden sokmayı hedefleyen Arat ve ekibi, bunun için özel çalışmalarla problemleri çözmeye yönelik hamleler yapacak.

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