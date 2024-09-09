Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Sıra Amartey’de
Giriş Tarihi: 9.9.2024

Sıra Amartey’de

Sıra Amartey’de
Beşiktaş'ın istemediği bir diğer oyuncu da Daniel Amartey. Tecrübeli savunmacı, İngiltere'ye dönmek istemesine rağmen umduğu teklifi alamadı. Ganalı oyuncunun, artık seçenekleri sınırlı olduğu için İstanbul'dan bir takıma gitme fikrine sıcak bakmaya başladığı belirtildi. Amartey'i son olarak Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor istemiş ancak oyuncu anlaşmadan vazgeçmişti. Bir başka İstanbul takımı Kasımpaşa'nın, 29 yaşındaki isimle ilgilendiği ifade edildi. Yönetim, Amartey'den de çıkış sağlayıp sol beke takviye yapmak istiyor. Chamberlain ise Adana Demirspor'a önerildi. Mavi Şimşekler, transfer tahtasını açması durumunda girişimde bulunacak.
ARKADAŞINA GÖNDER
Sıra Amartey’de
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA