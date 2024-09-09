Sıra Amartey’de

Beşiktaş'ın istemediği bir diğer oyuncu da Daniel Amartey. Tecrübeli savunmacı, İngiltere'ye dönmek istemesine rağmen umduğu teklifi alamadı. Ganalı oyuncunun, artık seçenekleri sınırlı olduğu için İstanbul'dan bir takıma gitme fikrine sıcak bakmaya başladığı belirtildi. Amartey'i son olarak Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor istemiş ancak oyuncu anlaşmadan vazgeçmişti. Bir başka İstanbul takımı Kasımpaşa'nın, 29 yaşındaki isimle ilgilendiği ifade edildi. Yönetim, Amartey'den de çıkış sağlayıp sol beke takviye yapmak istiyor. Chamberlain ise Adana Demirspor'a önerildi. Mavi Şimşekler, transfer tahtasını açması durumunda girişimde bulunacak.