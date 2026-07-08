Sıra Lukaku’da

Siyahbeyazlılar, Leandro Trossard dışında bir Belçikalıyı daha gözüne kestirdi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında da ismi gündeme gelen ve görüşülen Romelu Lukaku için yeniden adımlar atılıyor. Sakatlıktan döndükten sonra geçtiğimiz sezon Napoli'de az süre bulan 33 yaşındaki futbolcu, 2026 Dünya Kupası performansıyla dikkat çekti. Uzun süredir Dusan Vlahovic'ten haber bekleyen ama istediği yanıtı alamayan yönetim, Lukaku tarafıyla iletişime geçti. Türkiye'den Fenerbahçe'nin de gündeminde olan yıldız ismin sağlık raporlarını isteyen ve incelemeye alan Beşiktaş'ın İtalyan ekibi Napoli ile de temasa geçtiği aktarıldı.

ABD'YE GOL ATIP DÜNYA KUPASI TARİHİNE GEÇTİ

Belçika Milli Takımı tarihinin en golcü futbolcusu (93 gol) olan Romelu Lukaku, Dünya Kupası'nda son oynanan ABD maçında yedek kulübesinde gelip ülkesi adına 4. golü atan isim oldu. 33 yaşındaki futbolcu, bu golle Dünya Kupası tarihinde dört farklı karşılaşmada oyuna sonradan girip gol atan ilk oyuncu oldu. Bu Dünya Kupası'nda ABD, Senegal ve Yeni Zelanda müsabakalarında oyuna sonradan girip skora katkı yapan 'Big Rom' lakaplı futbolcu, 2014'te de ABD filelerini havalandırmıştı.



UÇAKLAR ARDI ARDINA İNİYOR

Transferde şov yapan Beşiktaş, kaledeki sorunu aynı günde çözdü. Alexander Nübel'in ardından Başakşehir'de forma giyen Doğan Alemdar'ı renklerine bağlayan ve iki file bekçisini dün akşam saatlerinde İstanbul'a indiren siyah-beyazlılar, bugün de orta saha için anlaşma sağlanan Salih Özcan'ı getiriyor. Bonservisi elinde olan 28 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık anlaşma sağlandı. Yıllık 2.5 milyon Euro kazanacak olan tecrübeli futbolcu, akşam saat 23.00'te İstanbul'da olacak. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak. Geçen sezon forma şansı bulmakta zorlanan Salih, Dortmund'da sadece 12 karşılaşmada toplam 74 dakika süre aldı. Milli Takım formasıyla katıldığı Dünya Kupası'nda ise iki maçta 99 dakika görev yaptı.