Solskjaer gitti efsane geri dönüyor

Avrupa'ya havlu atan Beşiktaş'ta teknik direktör Solskjaer'in görevine son verildi. Taraftarın istifaya çağırdığı Norveçli hoca "Kulüp, Beşiktaş camiası için doğru olan neyse onu yapabilir. Zorluklarla daha çok savaşırım" dedi. Ardından Tüpraş Stadı'nda başkan Serdal Adalı'nın talimatıyla acil toplantı kararı alan yönetim, Solskjaer'i de çağırdı. Yarım saat süren zirvenin ardından 19 Ocak'ta göreve gelen tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı.

Beşiktaş, yaptığı kısa açıklamada, "Teknik Direktör Solskjaer ile olan sözleşmemiz feshedilmiştir. Başkanımız Serdal Adalı, Solskjaer'e hizmetleri için teşekkür etti" ifadesini kullandı. Kartal rotasını efsane ismi Sergen Yalçın'a çevirdi. Başkan Adalı'nın 52 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı ile gece yarısı bir görüşme yaptığı ve Yalçın'ın yuvaya dönmek için istekli olduğu bildirildi.



2 SENEDE 5 HOCAYA VEDA

BEŞİKTAŞ'A teknik adam dayanmıyor. 6 Ekim 2023'te Şenol Güneş'in ayrılmasının ardından siyah-beyazlılar, yaklaşık 2 yıldır bir türlü dikiş tutturamadı. Bu süreçten sonra göreve gelen Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Fernando Santos, Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrılırken bu kervana dün ise Solskjaer eklendi. 19 Ocak 2025'te koltuğa oturan Norveçli çalıştırıcı, 221 gün görevde kalabildi. Solskjaer, 2 senede en uzun çalışan hoca olarak dikkat çekti.