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Giriş Tarihi: 6.9.2022 12:09 Son Güncelleme: 6.9.2022 12:10

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'ta Nathan Redmond transferinde flaş gelişme! Kartal mutlu sona çok yakın...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş’ta Nathan Redmond transferinde flaş gelişme! Kartal mutlu sona çok yakın...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi:Süper Lig'de yaptığı transferlerle gözde takım haline gelen Beşiktaş, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Dele Alli'yi renklerine bağlayan siyah beyazlılar, Nathan Redmond transferinde sona yaklaştı. İşte tüm detaylar...

Beşiktaş, Redmond transferinde son aşamaya geldi. Henüz imzalar atılmadığı için kesinleşmedi. Klübü Southampton ile bir yıllık sözleşmesi olan futbolcu için İngiliz ekibi, mukaveleyi bir yıl daha uzatıp siyah beyazlılara kiralamayı düşünüyor.

Transfer, olumlu ya da olumsuz olarak bu gece kesinleşecek ve Valerien Ismael'in onayı doğrultusunda gerçekleşecek.

Oyuncunun Türkiye'den talipleri var ancak Valerien Ismael ve Ceyhun Kazancı'nın oyuncuyla birebir olarak ilgilenmesi Beşiktaş'ın bu transferde öne geçmesini sağlıyor.

SAĞ STOPER SÜRPRİZ OLDU

Sağ stoper için beklenti vardı ancak bu saatten sonra bir takviye olursa sürpriz olacak.

Kaan Ayhan'la görüşmeler devam ediyordu ancak kulübü 4 milyon Euro bonservis isteyince ve oyuncunun maaş skalası Beşiktaş'ın ortalamasından yüksek olunca bu transferden vazgeçilmişti.

Koray Günter için Verona'nın bonservis isteği ve oyuncuyu bırakmak istememesi yüzünden görüşmeler olumsuz sonuçlandı. (A Spor)

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Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'ta Nathan Redmond transferinde flaş gelişme! Kartal mutlu sona çok yakın...
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