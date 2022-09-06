Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş’ta Nathan Redmond transferinde flaş gelişme! Kartal mutlu sona çok yakın...

Beşiktaş, Redmond transferinde son aşamaya geldi. Henüz imzalar atılmadığı için kesinleşmedi. Klübü Southampton ile bir yıllık sözleşmesi olan futbolcu için İngiliz ekibi, mukaveleyi bir yıl daha uzatıp siyah beyazlılara kiralamayı düşünüyor.
Transfer, olumlu ya da olumsuz olarak bu gece kesinleşecek ve Valerien Ismael'in onayı doğrultusunda gerçekleşecek.
SAĞ STOPER SÜRPRİZ OLDU
Sağ stoper için beklenti vardı ancak bu saatten sonra bir takviye olursa sürpriz olacak.
Kaan Ayhan'la görüşmeler devam ediyordu ancak kulübü 4 milyon Euro bonservis isteyince ve oyuncunun maaş skalası Beşiktaş'ın ortalamasından yüksek olunca bu transferden vazgeçilmişti.
Koray Günter için Verona'nın bonservis isteği ve oyuncuyu bırakmak istememesi yüzünden görüşmeler olumsuz sonuçlandı. (A Spor)