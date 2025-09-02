Son kartal Cerny

Kartal, kanat bölgesine takviyeyi uzun zamandır peşinde olduğu Vaclav Cerny ile yaptı. Bir süre önce Çekyalı oyuncu ile anlaşıp Wolfsburg ile pazarlık masasında olan Beşiktaş, sonunda istediği yanıtı aldı. Siyahbeyazlı formayı giymek için son olarak Hamburg'u reddeden Cerny, kulübüne de "Beşiktaş'ta oynamak istiyorum. Diğer tekliflerle ilgilenmiyorum ve kabul etmiyorum. Beşiktaş ile anlaşın" diyerek kararını iletmişti. Hamburg ile 8 milyon Euro bonservis bedelinde anlaşan ancak oyuncusunun engeline takılan Wolfsburg, bu gelişme sonrası siyahbeyazlılarla masaya oturdu. Beşiktaş, tecrübeli kanatla 1+3 yıllık sözleşme imzalayacak. Oyuncu için yaklaşık 6.5 milyon Euro bonservis bedeli taksitler halinde 4 yılda ödenecek.

İLK POZUNU VERDİ

Orijinal mevkisi kanat olsa da orta saha ve forvet olarak da oynayabilen Cerny, sürati ve teknik kapasitesi ile öne çıkıyor. Dün akşam İstanbul'a gelen Cerny, ilk kartal pozunu verdi.