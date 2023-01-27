Takımdaki eksiklerin çokluğunda hafta içi idmanlarda çeşitli denemeler yapan ve 11'ini bulmaya çalışan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, bugünkü Alanyaspor maçında sürprizi Dele Alli olacak. Ankaragücü karşılaşmasının ardından İngiliz yıldız içinifadelerini kullanan deneyimli hocanın sert mesajı sonrası 26 yaşındaki futbolcu, idmanlardaki çalışma temposunu artırdı.Tecrübeli çalıştırıcı, talebesiyleyaptığı görüşmede"Sana verdiğim şansı iyi değerlendirmelisin.Bensana bir adım atıyorum,sen de sahadayapacaklarınla bizebir adım at" ifadelerinikullandı.Zirve yarışında puan kaybına tahammülü olmayan Beşiktaş, bugün evinde Alanyaspor'u ağırlayacak. Siyah-beyazlılarda Rosier kırmızı, Saiss ve Redmond ise sarı kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlığı devam eden Josef de Souza ve henüz hazır olmayan Rachid Ghezzal da kadroda yer almayacak. Beşiktaş, sahadan üç puanla ayrılıp galibiyet serisini 5 maça çıkarmayı hedefliyor.Güneş'in stratejisi işe yarayacak mı?Soru: Sizce Dele Alli, Alanya maçında ilk 11'de oynamalı mı? Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya kampında sohbet ederken Dele Alli'yi sorduğumda çok anlamlı bir söz söylemişti: "Sorunu sorunsuzluk. Çok iyi çalışıyor, idman kaçırmıyor, arkadaşları ile problem yaşamıyor ama verimli de olamıyor. Buna çözüm arıyoruz." İşin özeti şu; Şenol Güneş, bazen toplantılar yaparak bazen de yedek bırakarak Dele Alli'yi hedeflendirmeye çalışan stratejiler üretiyor. Eğer böyle bir hazırlığın ardından Dele Alli 11'de başlar ve verimli olursa Şenol Güneş, bir yıldızı daha sisteme entegre etmiş olur. Yaşayıp göreceğiz.BEŞİKTAŞ'IN tecrübeli orta sahası Josef de Souza, Alanyaspor ile bugün oynanacak karşılaşmada da görev alamayacak. Kemik ödemi nedeniyle ağrıları devam eden Brezilyalı futbolcunun, tedavisinin devam ettiği ve takım idmanlarına dönmesi için 2 haftaya ihtiyacı olduğu öğrenildi.Brezilyalı futbolcu, bu sezon ligde 8 maçı kaçırdı. Yönetim, Josef'in yerine oyuncu arayışlarına devam ediyorPFDKYukatel Kayserispor maçında kırmızı kartla oyundan atılan Rosier'e2 resmi müsabakadan men ve 26 bin lira para cezası kesti. Fransız oyuncu, karşılaşmada rakibine çirkin harekette bulunmuştu. Roiser, siyahbeyazlı takımın,ile deplasmanda oynanacağımaçlarında forma giyemeyecek.