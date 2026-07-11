Son söz Trossard’da

Beşiktaş, Leandro Trossard transferinde önemli aşama kaydetti ve menajeri Dirk Hebel ile yapılan yüz yüze görüşmede küçük pürüzleri ortadan kaldırdı. Artık transferin gerçekleşmesi Trossard'ın iki dudağının arasından çıkacak söze kaldı. Yıldız oyuncuya 4 yıllık kontrat ve yıllık 7 milyon Euro maaş, bonus ve 1.5 milyon Euro yıllık imza parası öneren siyah-beyazlılar, menajer Hebel'le de alacağı komisyon konusunda el sıkıştı. Trossard, bugün yapılacak görüntülü telefon görüşmesinde kesin kararını iletecek. Toplantıya halen İstanbul'da bulunan Hebel de katılacak.

SUUDİ ARABİSTAN KULÜPLERİNE VETO

Yıldız isim için son günlerde Suudi Arabistan kulüpleri devreye girdi ancak Leandro Trossard, kariyerinin bu aşamasında Arap yarımadasına gitmek istemediğini belirtip teklifleri değerlendirmeye almadı. Belçikalı sol kanat ile ilgili Fenerbahçe iddiaları da ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin Trossard için devrede olduğu ileri sürülse de menajer Hebel, böyle bir durumun söz konusu olmadığını siyah- beyazlı yetkililere iletti.

BONSERVİSİNE 18+2 MİLYON EURO

Dünya Kupası'ndaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Leandro Trossard'ın güncel piyasa değeri 18 milyon Euro. Siyahbeyazlıların, oyuncunun kulübü Arsenal ile de bu rakam üzerinden anlaşmaya vardığı belirtildi. Kartal'ın, 18 milyon Euro'ya ek olarak 2 milyon Euro bonus ödeyeceği kaydedildi. Trossard'ın İngiliz ekibiyle Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.