Siyah-beyazlılar büyük uğraş verdiği Mohamed Salah transferinde mutlu sona ulaşmak için çaba gösteriyor. Geçtiğimiz hafta sonu Mısırlı yıldız ile finansal ve teknik olarak yapılan görüşmelerde olumlu cevap alınmasına karşın menajeri Ramy Abbas ile el sıkışılamamıştı. 34 yaşındaki sağ kanadın temsilcisi ile günlerdir anlaşma sağlamak için görüşen ve yanıt bekleyen Beşiktaş, bugün için randevulaştıve yeni bir toplantı gerçekleştirilecek. Yönetim, 5-6 milyon Euro seviyelerindeki ek talep farkını ödemek istemiyor. Bugün yapılacak müzakerelerin kritik önem taşıdığı kaydedildi.





SALAH PAYLAŞIMI AYRILIK GETİRDİ!

Yönetim kurulunda dikkat çeken bir ayrılık geldi. Beşiktaş Kulübü resmi siteden yaptığıaçıklamada yönetici Veysel AhmetÇağlar'ın istifa ettiğini duyurdu. Ancak Ahmet Çağlar, "Ne yazılı, ne sözlü bir istifa dilekçem yok. Benim bilgim ve iradem dışındaböyle bir karar KAP'a bildirilmiş. Hukukihaklarımı savunacağım" dedi. Çağlar, Mohamed Salah haberleri sonrası sosyal medya hesabından "Coming Soon (Çok yakında)" paylaşımı yapmıştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör