Sonunda yüzü güldü!

BEŞİKTAŞ formasıyla 8 resmi maça çıkan ve dün 96:18'de ağları havalandırarak takımına büyük sevinç yaşatan Joe Worrall, siyah-beyazlıların bu sezon Süper Lig'de kaydettiği en geç golün sahibi oldu. Ayrıca profesyonel kariyerinde ilk kez sol ayağıyla gol atan İngiliz stoper,dedi.ÇAYKUR Rizespor'un 5. dakikada Olawoyin ile bulduğu gole hemen karşılık veren Omar Colley, başarılı bir istatistiğe imza attı.Ligde rakip kaleyi bulan dokuz isabetli şutunun yedisini gole çeviren 31 yaşındaki futbolcu, Konferans Ligi elemelerinde de deplasmandaki Dinamo Kiev maçında fileleri havalandırmıştı.BEŞİKTAŞ'TA dün iki isim cezalı duruma düştü. Genç yıldız Semih Kılıçsoy ve ilk golü atan stoper Omar Colley sarı kart gördü.forma giyemeyecek.10. dakikada sağdan gelen ortada arka direkte Necip topu ortaya çıkardı, Semih ağları buldu. Hakem Ali Şansalan golü verdi ancak VAR incelemesi sonrası topun dışarıdan geldiği tespit edilince gol iptal edildi.45+2'de Muleka kale önünde Aliqulov'un müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaşlı oyuncular penaltı itirazında bulundu. Ancak bir süre VAR'da bulunan Emre Malok'u dinleyen hakem Şansalan, oyunu devam ettirdi.BEŞİKTAŞ Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, maç sonrası açıklama yaptı. Hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyleyen Uçar, "Bize göre 2 tane penaltı pozisyonu var. 'Bu da mı değil' dedirten pozisyonlar. Salı günü kupada çok önemli maça çıkacağız. Belki de bizim için sezonun en önemli maçı. Birlik olma zamanı. Beşiktaş birlik olduğunda, neler yaptığına bütün ülkenin bir kez daha şahit olmasını istiyoruz. Salı günü büyük Beşiktaş taraftarlarına ihtiyacımız var. Ben onların sayesinde çok maç kazandım. Büyük Beşiktaş taraftarı bu işi hep gönülden yapar" dedi.