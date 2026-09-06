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Giriş Tarihi: 6.09.2026

Soyunma odasına indi, özel prim açıkladı

Soyunma odasına indi, özel prim açıkladı
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BEŞİKTAŞ Başkanı Serdal Adalı'nın derbi öncesi yoğun trafiği dikkat çekti. Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Murat Kılıç'ın oğlu Ömer Kılıç ile Ceren Saner'in Çırağan Sarayı'ndaki düğününe katıldı. Çiftin nikâhını Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım kıyarken nikâh şahitliğini yapanlar arasında Adalı da yer aldı. Kadıköy'e deniz yolunu kullanarak giden Beşiktaş Başkanı, maç başlamadan protokol tribününde yerini aldı. Galibiyetin ardından soyunma odasına indi ve takımı tebrik etti. Derbiye özel primi açıklamasını futbolcular alkışlarla kutladı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Soyunma odasına indi, özel prim açıkladı
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