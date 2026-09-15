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Giriş Tarihi: 15.09.2026

Sözünü tutmak için çalışıyor!

Sahasında perşembe günü oynayacağı kritik maç için günler öncesinden analizlere başlayan İtalyan teknik direktör, oyuncularına ‘Güçlü başlangıç’ mesajı verdi

Ogün ŞAHİNOĞLU
Sözünü tutmak için çalışıyor!
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Beşiktaş'ta Süper Lig'de peş peşe alınan galibiyetler keyifleri yükseltirken teknik direktör Vincenzo İtaliano ise daha fazlasını yapmanın peşinde. Siyah-beyazlıların hocası, Erzurumspor maçı sonrası takıma verdiği izinde boş durmadı. İtalyan hocanın, ekibiyle birlikte Marsilya maçı çalışmalarına Erzurumspor sınavı öncesinde başladığı aktarıldı. Deneyimli teknik adamın yardımcıları, Fransız temsilcisinin bu sezon oynadığı 4 lig maçını da baştan sona izleyip, analizleri çıkardı. Ligue 1'de 4 maçta 1 galibiyet elde eden rakibini mağlup ederek eli boş göndermek isteyen İtaliano'nun, öğrencilerine de "Güçlü bir başlangıç yapmalıyız" mesajı verdiği iletildi.

AVRUPA KARNESİNİ DÜZELTECEK
Beşiktaş yönetimi, İtaliano ile ilk kez sözleşme görüşmeleri yaptığı zaman Avrupa'da da başarı talep etmişti. Son olarak 2017-18 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkan ve son 16'da Bayern Münih'e elenen Kartal, o günden bu yana katıldığı Avrupa organizasyonlarında ya gruplardan çıkamadı ya da ön elemelerden ileriye gidemedi. İtaliano, Fiorentina döneminde iki kez Konferans Ligi finali oynadı. 48 yaşındaki çalıştırıcının, kendisinden beklenen Avrupa başarısını yerine getirmek için durmaksızın çalıştığı kaydedildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#VİNCENZO İTALİANO #BEŞİKTAŞ

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Sözünü tutmak için çalışıyor!
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