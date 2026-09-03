Stoperde mutlu son!

Beşiktaş, stoper transferi için uzun süredir gündeminde olan Ümit Akdağ'da mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, daha önce Alanyaspor ile yaptığı görüşmelerde Akdeniz ekibindencevabı almıştı. Son güne kadar rakamı aşağı çekmek için çaba gösteren Beşiktaş, istediği sonucu elde etti.Alanya ile el sıkışıldı. 22 yaşındaki oyuncunun bonservis ödemesi 2 yıla bölünmüş taksitlerle ödenecek. Oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Romanya doğumlu 1.92 boyundaki stoper, Steaua Bükreş ve Chelsea altyapılarında oynadıktan sonra Türkiye'ye gelerek Alanyaspor'a katıldı. Daha sonra Göztepe ve Toulouse formaları da terleten Ümit Akdağ, geçtiğimiz sezon 36 maçta 1 gol, 3 asist kaydedip 2954 dakika sahada kalırken savunmadaki başarılı performansıyla dikkat çekti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör