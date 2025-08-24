Stopere Wout Faes

Siyah-beyazlılar, stoper takviyesi için yoğun çalışma içerisinde. Beşiktaş, özellikle Almanya'da mekik dokuyor. Leipzig'den Lukas Klostermann, Union Berlin'den Danilho Doekhi için görüşmelerde bulunan Kartal'ın, önüne bir seçenek de İngiltere'den geldi: Wout Faes...
27 yaşındaki Belçikalı futbolcunun, Leicester City'den ayrılabileceği ve eski takım arkadaşı Wilfried Ndidi ile Beşiktaş'ta buluşabileceği aktarıldı. İngiliz ekibi ve oyuncu cephesiyle temas kurulurken, scout şefi Eduard Graf'ın öncelik verdiği Klostermann tarafıyla da görüşme yaptığı belirtildi. Siyah-beyazlılar, oyuncuların ve kulüplerinin şartlarını inceliyor.